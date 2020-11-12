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Aktüel Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görseller kaldırıldı
Aktüel

Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görseller kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:45:49 -
Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görseller kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan ve terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle tepki çeken görseller belediye ekiplerince söküldü.

İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme çalışmaları sırasında yapılan ancak terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle vatandaşların tepkisini çeken görseller, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Bu sırada bazı mahalle sakinleri de parka Türk bayrakları astı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devletimiz el attı, iyi oldu. Kaymakamımız iyi yaptı. İnşallah böyle şeyler bir daha tekrarlanmaz." dedi.

- Savcılık soruşturma başlatmıştı

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu dün yaptığı açıklamada, vatandaşların şikayeti üzerine yaptıkları incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görseller tespit ettiklerini belirterek, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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