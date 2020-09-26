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Aktüel Küçükçekmece'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Küçükçekmece'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:42:08 -
Küçükçekmece'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi, metruk binada yakalandı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüphelinin, Bağlar Caddesi'ndeki iki katlı metruk binada kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler, binanın çevresini saran ve şüphelilerin çıkması için içeri maytap atan mahalle sakinlerine dağılmaları uyarısında bulundu.

Vatandaşların dağılmasının ardından metruk binadaki 3 kişi gözaltına alındı.

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