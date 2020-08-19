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Aktüel Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 4 yaralı
Aktüel

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 4 yaralı

- Saldırının Esenyurt’ta Suriyeli iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 02:22:50 -
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Pelikan Sokak’taki 4 kişi, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, saldırının Esenyurt’ta aynı gece Suriyeli iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Saldırganların yakalanması için inceleme başlatılırken, yaralıların tedavileri sürüyor.

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