Küçükçekmece'de otel yangını: İki kişi son anda kurtarıldı
Küçükçekmece’de otel yangını: İki kişi son anda kurtarıldı

Küçükçekmece’de gece yarısı bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle facianın eşiğinden dönülürken, mahsur kalan iki vatandaş sağ salim tahliye edildi.

Olay, saat 04.00 sularında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir otelde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden otel çalışanının dikkati ve hızlı hareket etmesi, içerideki misafirlerin büyük bir tehlike yaşamadan tahliye edilmesini sağladı.

Can pazarı yaşandı

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan iki kişi, itfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu kurtarılarak aşağı indirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ambulans içerisinde oksijen desteği verilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin dört bir koldan müdahale ettiği yangın, otelin diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde otelin çatı katında ciddi çapta maddi hasar oluştuğu görüldü.

Vatandaş kamerasına yansıdı

Gecenin karanlığını yırtan alevler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çatının alev alev yandığı ve ekiplerin zorlu mücadelesi net bir şekilde görülüyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Zeytinburnu’nda araç yangını: Otomobil alev alev yandı
Zeytinburnu’nda araç yangını: Otomobil alev alev yandı

Gündem

Zeytinburnu’nda araç yangını: Otomobil alev alev yandı

Kartal'da apartmanda yangın! 2 kişi dumandan etkilendi
Kartal'da apartmanda yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Yerel

Kartal'da apartmanda yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de bir otelde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de bir otelde çıkan yangın söndürüldü

Yerel

Kayseri'de bir otelde çıkan yangın söndürüldü

