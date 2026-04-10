Küçükçekmece’de otel yangını: İki kişi son anda kurtarıldı

Olay, saat 04.00 sularında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir otelde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden otel çalışanının dikkati ve hızlı hareket etmesi, içerideki misafirlerin büyük bir tehlike yaşamadan tahliye edilmesini sağladı.

Can pazarı yaşandı

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan iki kişi, itfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu kurtarılarak aşağı indirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ambulans içerisinde oksijen desteği verilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin dört bir koldan müdahale ettiği yangın, otelin diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde otelin çatı katında ciddi çapta maddi hasar oluştuğu görüldü.

Vatandaş kamerasına yansıdı

Gecenin karanlığını yırtan alevler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çatının alev alev yandığı ve ekiplerin zorlu mücadelesi net bir şekilde görülüyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.