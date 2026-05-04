  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’ Türkiye ile AKB arasında dev iş birliği! Bakan Yardımcısı Osman Çelik'ten Semerkant'ta stratejik hamle! Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! Dezenflasyon süreci için kararlılık vurgusu geldi! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklayacak Alkollü mekanlar, ruhsatsız villalar… CHP’li Eşme Belediyesinde rüşvet çarkı Trump ve Merz arasında ipler gerildi! ABD Almanya'daki askeri gücünü tırpanlıyor, transatlantik ittifakında çatlak büyüyor! Amerika yalanlamıştı! İran detay vererek, ABD gemisinin nasıl hedef alındığını açıkladı Türkiye sosyal medya devlerine ayar verince tepiniyorlardı! CHP'nin yoldaşları X'i terk etti Bakan Göktaş'tan "aile" paylaşımı CHP’li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var
Aktüel Küçükçekmece'de kahvehanenin önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
Aktüel

Küçükçekmece'de kahvehanenin önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Küçükçekmece'de kahvehanenin önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE’de bir kahvehanenin önünde duran kişilere, maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı.

KÜÇÜKÇEKMECE’de bir kahvehanenin önünde duran kişilere, maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı. 

 Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin önünde duran İbrahim Ç., Eyüp Ç. ve Kıyas Ç.'ye maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, 3 kişi bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 'MASKELİLERDİ YAYA OLARAK KAÇTILAR'

Saldırıyı görenlerden Emre Çakır, "Olaydan yarım saat önce 3 kişi buradaydı, sokaktan 2 tane genç geldi bir anda sıkmaya başladılar. 3 kişi yaralandı, saldırganlar sonra kaçtı. Yaralılardan biri diz kapağından diğeri ayak parmağından bir diğer kişi ise ayağından vuruldu. Birilerine karşı saldırı oldu mekana değil. Maskelilerdi yaya olarak kaçtılar" dedi. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23