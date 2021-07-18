Küçükçekmece kurban kesim alanları 2021 Küçükçekmece kurban kesim yerleri

İstanbul kurban kesim yerleri dini vecelerini yerine getirmek isteyen ve kurban ibadeti üzerine düşen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban kesim yerlerini açıklayan belediyeler arasında Küçükçekmece Belediyesi de var. Peki Küçükçekmece’de kurban kesim yerleri neresi? Küçükçekmece’de kuranlar nerede kesilecek? İşte Küçükçekmece kurban kesim alanları, Küçükçekmece kurban kesim yerleri telefon numaraları:

Küçükçekmece kurban kesim alanları 2021

ÖZGÜR BERBER ÖZGÜR BERBER ŞEHİT EROL OLÇOK CAD. NO:2 TEVFİKBEY MH. KÜÇÜKÇEKMECE 0532 333 26 31

MUKADDİM GÜNDÜZ HALKALI ADAK MUKADDİM GÜNDÜZ MERKEZ MAHALLESİ GAMZE SOKAK NO:7 HALKALI/KÜÇÜKÇEKMECE 0532 295 09 36

FARUK HANÇER SAMET ADAK KURBAN HALKALI YENİDOĞAN MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO:25 KÜÇÜKÇEKMECE 0532 334 34 47

CİHAN ÇELİKTAŞ LÖPET BESİ PAZARI İSTASYON MAHALLESİ HALKALI İSTASYON CAD. NO:11/A KÜÇÜKÇEKMECE 0532 660 34 99

İSMAİL BARAN İSMAİL BARAN OTO YIKAMA KANARYA MAHALLESİ ARIKUŞU SOKAK NO:16 KÜÇÜKÇEKMECE 0532 692 02 23

FETULLAH ERCİK NAMLILAR OTO YIKAMA HALKALI MERKEZ MAHALLESİ KILIÇ SOKAK NO:45/47 KÜÇÜKÇEKMECE 0534 016 53 88

Küçükçekmece Belediyesi kurban kesim yerleri için tıklayın

İBB kurban kesim yerleri 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuş olan kurban satış ve kesim alanları 2017 yılı itibariyle şirketimiz tarafından işletilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul Anadolu yakasında bulunan satış ve kesim yerleri;

Sancaktepe

Ataşehir

Pendik

İBB İstanbul Avrupa yakasında bulunan satış ve kesim yerleri;

Kayaşehir

Alibeyköy

Avcılar