Küçükçekmece kurban kesim alanları 2021 Küçükçekmece kurban kesim yerleri
Küçükçekmece kurban kesim yerleri nerede? 2021 İstanbul Küçükçekmece kuranlar nerede kesilecek? Küçükçekmece belediyesi kurban kesim yerleri kurban ibadetini Küçükçekmece’de yerine getirecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 20 Temmuz’da Kurban Bayramı’nın birinci günü idrak edilecek. Kurban kesecek vatandaşlara ise özellikle de İstanbul kurban kesim yerleri nerede? sorusunu sormakta. İşte Küçükçekmece kurban kesim alanları 2021, Küçükçekmece kurban kesim yerleri sormama.
İstanbul kurban kesim yerleri dini vecelerini yerine getirmek isteyen ve kurban ibadeti üzerine düşen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban kesim yerlerini açıklayan belediyeler arasında Küçükçekmece Belediyesi de var. Peki Küçükçekmece’de kurban kesim yerleri neresi? Küçükçekmece’de kuranlar nerede kesilecek? İşte Küçükçekmece kurban kesim alanları, Küçükçekmece kurban kesim yerleri telefon numaraları:
Küçükçekmece kurban kesim alanları 2021
ÖZGÜR BERBER ÖZGÜR BERBER ŞEHİT EROL OLÇOK CAD. NO:2 TEVFİKBEY MH. KÜÇÜKÇEKMECE 0532 333 26 31
MUKADDİM GÜNDÜZ HALKALI ADAK MUKADDİM GÜNDÜZ MERKEZ MAHALLESİ GAMZE SOKAK NO:7 HALKALI/KÜÇÜKÇEKMECE 0532 295 09 36
FARUK HANÇER SAMET ADAK KURBAN HALKALI YENİDOĞAN MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO:25 KÜÇÜKÇEKMECE 0532 334 34 47
CİHAN ÇELİKTAŞ LÖPET BESİ PAZARI İSTASYON MAHALLESİ HALKALI İSTASYON CAD. NO:11/A KÜÇÜKÇEKMECE 0532 660 34 99
İSMAİL BARAN İSMAİL BARAN OTO YIKAMA KANARYA MAHALLESİ ARIKUŞU SOKAK NO:16 KÜÇÜKÇEKMECE 0532 692 02 23
FETULLAH ERCİK NAMLILAR OTO YIKAMA HALKALI MERKEZ MAHALLESİ KILIÇ SOKAK NO:45/47 KÜÇÜKÇEKMECE 0534 016 53 88
Küçükçekmece Belediyesi kurban kesim yerleri için tıklayın
İBB kurban kesim yerleri 2021
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuş olan kurban satış ve kesim alanları 2017 yılı itibariyle şirketimiz tarafından işletilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul Anadolu yakasında bulunan satış ve kesim yerleri;
Sancaktepe
Ataşehir
Pendik
İBB İstanbul Avrupa yakasında bulunan satış ve kesim yerleri;
Kayaşehir
Alibeyköy
Avcılar