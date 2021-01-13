Küçükçekmece Belediyesi sosyal alanlar için ihaleye çıktı
Geçtiğimiz günlerde yenilediği çocuk parkında PKK/YPG sembollerini andıran görsellerin kullanıldığının ortaya çıkması üzerine bazı müdürlerin istifa ettiği CHP’li Küçükçekmece Belediyesi'nde, ilçedeki park, yeşil alan, refüjlerin yapım onarım ve revizyonu yapım işini ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 480 kalem inşaat, elektrik, peyzaj, imalat, nakliye yapım işini ihaleye çıkaran belediye, parkları revizyondan geçirecek.
İhaleye 03.02.2021 tarihine kadar teklif verilebilecek.
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