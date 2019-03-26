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Küçükbaş ve büyükbaş hayvan destekleri 2019 ne zaman

Hayvancılık hibe destekleri 2019 son dakika. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da yaptığı açıklamada küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi. Peki hayvancılık destekleri 2019, ,hayvancılık destekleri 2019 şartları, büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları neler belli oldu mu?

26 Mart 2019 Salı 15:24
Küçükbaş ve büyükbaş hayvan destekleri 2019 ne zaman

Hayvancılık hibe destekleri 2019 son dakika. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da yaptığı açıklamada küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi. Peki hayvancılık destekleri 2019, ,hayvancılık destekleri 2019 şartları, büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları neler belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için yeni bir destek programı hayata ne zaman geçirilecek? Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız. Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz."

Resmi Gazete’de yayımlanan büyükbaş hayvan için aranan şartlar

Devlet destekleri alınacak olan büyükbaş hayvanın mutlaka Türkvet’e kayıtlı olması gerekmektedir.

Büyükbaş hayvanın en fazla bir kere doğum yapmış yada gebe olması

36 Aylık ‘dan büyük olmaması

Alınacak olan büyükbaş eğer ki manda ise 48 aydan büyük olmaması ve bir kere doğum yapmış olması

Büyükbaş cinsinin holstein siyah ve alaca veyahutta brownsiwis, simenta, jersey

Olması gerekmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlık büyükbaş hibesi

Genelde yıllık olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı belli iller de büyükbaş hayvancılık dahil olmak üzere bir çok hayvan üretimine hibe vermektedir. Bu hibe oranları %50 başlayıp %100 kadar çıkmaktadır. 2019 yılının şanslı hayvanı ipek böceği yetiştiriciliği oldu. Bakanlık şuan bu hayvan üretimi için %100 hibe vermektedir. Büyükbaş hayvan üretimine ise bu yıl yani 2019 tarihinde bakanlık %50 oranında canlı büyükbaş hayvan alımına dahil hibe uygulamaktadır. Bu imkanlardan yararlanacak iller ise, İzmir, Ankara, Bayburt, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kars, Manisa, Malatya, Samsun, Niğde, Trabzon ve Tekirdağ illeridir.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:24
  1. Bayburt
  2. Trabzon
  3. Tekirdağ
  4. Samsun
  5. Niğde
  6. Kahramanmaraş
  7. Manisa
  8. Malatya
  9. Kırklareli
  10. Kars
  11. İzmir
  12. Ankara
  13. Van
  14. hayvancılık destekleri 2019
  15. hayvancılık destekleri 2019 şartları
  16. büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları neler belli oldu mu?
  17. büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları
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