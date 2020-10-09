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Ekonomi “Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa’da birinci sıradayız”
Ekonomi

“Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa’da birinci sıradayız”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güdül ilçesinde düzenlenen Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’nin açılış töreninde, hayata geçirdikleri yeni projelere dikkati çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:53:00 -
“Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa’da birinci sıradayız”

Ertuğrul Şahan  Ankara Ekonomi

Küçükbaş sayısının Cumhuriyetin ilk yıllarında 21 milyon civarında olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Kırsaldan kentlere artan göçlerle, insanlar sofralarında küçükbaş yerine sığır etini tercih etmeye başladı. 2002’de küçükbaş sayımız yarı yarıya düşerek 32 milyon başa kadar geriledi. 2020’de koyun sayımızı yüzde 70 artışla 42,7 milyon, keçi sayımızı yüzde 82 artışla 12,4 milyon, toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 72 artışla 55,1 milyon başa çıkardık” dedi. Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığının dünyada son 18 yılda yüzde 25 arttığını, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 12 gerilediğini, Türkiye’de ise yüzde 72 artış gösterdiğini belirterek, “Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa’da birinci sırada. 2023 yılında her bir vatandaşımız için bir küçükbaş hayvan hedefi koyduk” dedi.

Destek müjdesi verdi

Tiftik keçisi yetiştiricilerine müjde vermek istediğini belirten Pakdemirli, “Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz. Bunun yanında, sözleşmeli üretim kapsamında tiftik üretimi yapan yetiştiricilerimize Tiftik Desteğine ilave olarak kilogram başına 10 lira destek vereceğiz.” diye konuştu. Bakan Pakdemirli, Ankara Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtımı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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