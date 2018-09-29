Küçük esnafa büyük imkan

Hükümet, küçük ticari işletmeler ile 2.5 milyon esnafı büyük ve zincir mağazalar, bayiler ve özel yetkili işletmelerin piyasadaki hâkim pozisyonuna karşı korumaya aldı. Meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan büyük ve zincir mağazalar, bayi ve özel yetkili işletmelerce üretici firmalara yapacakları ödeme azami fiyatın yüzde 85'inden az olmayacak. Böylece, zincir mağazaların üreticiden toplu alım gerekçesiyle daha düşük fiyattan alım yaparak esnafı zorda bırakması önlenecek.



KÜÇÜKLER KORUNUYOR



Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanan ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte önemli bir değişiklik yaptı. Buna göre, meslek odalarınca (ticaret odası, ticaret ve sanayi odası ve esnaf odası) fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan mağazalar, bayiler tarafından üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödemenin, tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az olmaması hükme bağlandı. Yapılan değişiklikle büyük ve zincir mağazaların, bayilerin piyasadaki hâkim pozisyonu üretici ve tedarikçi niteliğindeki küçük işletme ve esnaf aleyhine kullanmasının önüne geçilecek. Düzenleme, üretici ve tedarikçilerin sektörde etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamında faaliyette bulunmasına katkı sağlayacak. Uygulamaya göre, büyük ölçekte faaliyet gösteren bir işletme tarifede azami fiyatı 1 TL olarak belirlenen bir malı temin ederken, büyük miktarda alım yapsa dahi üretici veya tedarikçisine 85 kuruştan daha az ödeme yapmayacak.



TESK: ESNAFIN HAKKI KORUNUYOR



Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar K onfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yapılan düzenleme ile esnafın haklarının korunduğunu belirterek, haksız rekabetin ortadan kalktığını söyledi. Palandöken, "Böylece esnaf da zarar etmeyecek. 1 liralık ekmekte üreticiye yapılan ödeme 85 kuruşun altına düşemeyecek. Böylece o işletme daha çok sattığı için daha çok kâr elde edemeyecek. Zincir mağazalar esnafı rekabete zorlayamayacak" diye konuştu.

KAYNAK: SABAH