Küçük Eller, Büyük Eserler: Tavşanlı’da Meyve Tabağı Yarışması!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yerli Malı Haftası, alışılmışın dışında bir etkinlikle kutlandı. Arslanbey İlkokulu’nda düzenlenen "Bu Benim Eserim" yarışmasında öğrenciler ve veliler el ele verdi; ortaya çıkan meyve sunumları hem göze hem de sağlığa hitap etti.
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Arslanbey İlkokulu 2-A sınıfı, unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Sınıf öğretmeni Mefküre Çakır’ın organize ettiği yarışmada, öğrenciler ve aileleri mutfaktaki hünerlerini yarıştırdı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "2025 Aile Yılı" vizyonuyla birleşen etkinlikte, elmalar, portakallar ve muzlar; hayvan figürlerinden doğa manzaralarına kadar muazzam birer sanat eserine dönüştü.
Aileler Yarıştı, Yerli Malı Kazandı
Sadece öğrencilerin değil, velilerin de aktif katılım sağladığı yarışmada okul-aile iş birliğinin en güzel örneği sergilendi.
Birbirinden yaratıcı ve estetik tabaklar arasından seçim yapmakta zorlanan jüri, en iyi üç tasarımı şampiyon ilan etti. Dereceye giren miniklere ödüllerini veren öğretmen Mefküre Çakır, etkinliğin önemini şu sözlerle anlattı:
"Amacımız çocuklarımıza sadece tutumlu olmayı değil, yerli ürünlerimizin değerini ve paylaşmanın güzelliğini öğretmekti. 2025 Aile Yılı vesilesiyle velilerimizi de bu heyecana ortak ettik. Ortaya çıkan eserler çocuklarımızın hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu bir kez daha kanıtladı."
Hem Yarıştılar Hem Şifa Buldular
Yarışmanın en tatlı anı ise finalde yaşandı. Değerlendirme sürecinin ardından hazırlanan tüm meyveler, "yerli malı yurdun malı" denilerek hep birlikte afiyetle yenildi.
Etkinlik, hem sağlıklı beslenmeye dikkat çekti hem de öğrencilerin hafızalarında renkli bir anı olarak kaldı.
