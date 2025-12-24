Küçük Eller, Büyük Eserler: Tavşanlı’da Meyve Tabağı Yarışması!

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Arslanbey İlkokulu 2-A sınıfı, unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Sınıf öğretmeni Mefküre Çakır’ın organize ettiği yarışmada, öğrenciler ve aileleri mutfaktaki hünerlerini yarıştırdı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "2025 Aile Yılı" vizyonuyla birleşen etkinlikte, elmalar, portakallar ve muzlar; hayvan figürlerinden doğa manzaralarına kadar muazzam birer sanat eserine dönüştü.

Aileler Yarıştı, Yerli Malı Kazandı

Sadece öğrencilerin değil, velilerin de aktif katılım sağladığı yarışmada okul-aile iş birliğinin en güzel örneği sergilendi.

Birbirinden yaratıcı ve estetik tabaklar arasından seçim yapmakta zorlanan jüri, en iyi üç tasarımı şampiyon ilan etti. Dereceye giren miniklere ödüllerini veren öğretmen Mefküre Çakır, etkinliğin önemini şu sözlerle anlattı:

"Amacımız çocuklarımıza sadece tutumlu olmayı değil, yerli ürünlerimizin değerini ve paylaşmanın güzelliğini öğretmekti. 2025 Aile Yılı vesilesiyle velilerimizi de bu heyecana ortak ettik. Ortaya çıkan eserler çocuklarımızın hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu bir kez daha kanıtladı."

Hem Yarıştılar Hem Şifa Buldular

Yarışmanın en tatlı anı ise finalde yaşandı. Değerlendirme sürecinin ardından hazırlanan tüm meyveler, "yerli malı yurdun malı" denilerek hep birlikte afiyetle yenildi.

Etkinlik, hem sağlıklı beslenmeye dikkat çekti hem de öğrencilerin hafızalarında renkli bir anı olarak kaldı.