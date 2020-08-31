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Aktüel "Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi" eylülde faaliyete geçecek
Aktüel

"Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi" eylülde faaliyete geçecek

İstanbul Çamlıca tepesindeki antenleri tek bir yapıda toplayan ve yayın faaliyetleri RTÜK tarafından yürütülen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, eylülde hizmete girecek - Yayınların kuleden 10 Eylül'den itibaren yapılmaya başlanmasıyla Çamlıca mevkisindeki antenler kaldırılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:45:07 -
"Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi" eylülde faaliyete geçecek

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - İstanbul Çamlıca tepesindeki antenleri tek bir yapıda toplayan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, eylülde hizmete girecek.

AA muhabirinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Çamlıca tepesinde dağınık halde bulunan radyo ve televizyon vericilerinin tek bir noktada toplanarak görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen, yayın faaliyetleri RTÜK tarafından yürütülen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde son aşamaya gelindi.

Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla Mart 2016'da çalışmalarına başlanan kulenin eylül ayında hizmete alınması planlanıyor.

Kuleden bugün başlayacak test yayınları, İstanbul il merkezine yönelik radyo yayını yapma hakkı bulunan kuruluşların tamamının yayınlarının iletileceği şekilde yapılacak. Test yayınları, salı günü 06.00'ya kadar sürecek.

- Kuleden yayınlar 10 Eylül'de başlıyor

Kulenin faaliyetleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu teknik uzmanlarınca da yerinde takip edilecek.

Kule AŞ ile sözleşme süreçlerinin tamamlanması, 1-10 Eylül 2020 tarihlerinde geçiş test ve deneme yayınlarına yönelik çok taraflı çalışmaların yürütülmesi ve 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren yayınların Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nden yapılmaya başlanması ile Çamlıca mevkisinde bulunan diğer kulelerin kaldırılması süreci başlayacak.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara RTÜK tarafından gerekli bilgilendirmeler de yapıldı.

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