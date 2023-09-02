Küçük ama etkileri çok büyük: Her gün tüketin! O özelliğiyle bakın ne oluyor! Herkes duyunca çılgına dönecek

Kendisi küçük ama etkileri büyük olan olan karanfil, baş ağrısını ve diş ağrısını hafifletmekten sindirim sistemini iyileştirmeye kadar sağlığa oldukça etkilidir. Karaciğer hastalığını önleyen, eklem ağrılarını dindiren karanfil, aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiriyor. Karanfilin en şifalı özelliği ise günde iki tane tüketildiğinde ortaya çıkıyor. İşte ayrıntılar…

Karanfil içerisinde; manganez, demir, potasyum, magnezyum, selenyum gibi mineralleri ve A vitaminini barındırır. Diş problemlerinden, kemik ve eklem ağrılarının hafiflemesine kadar iyi bir çözüm yoludur. Karanfili hem olduğu gibi hem de öğütülmüş bir biçimde tüketebilir, yemeklerinize aroma katması için kullanabilirsiniz. Diş macunu ve sabun gibi ürünlerde de aroma verici olarak karşımıza çıkmaktadır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Karanfil, içerisinde yer alan C vitamini sayesinde bağışıklık için en faydalı yiyeceklerden birisidir. Karanfil tüketmek, vücutta yer alan beyaz kan hücrelerinin miktarını artırır. Böylece vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını sağlar.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Karanfil, sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır. Bu nedenle sindirim sorunlarını önleyebilir, mide bulantısına iyi gelir. İçerisinde yer alan lifler sayesinde kabızlık problemin çözülmesine yardımcı olur. Ülser ve gastrit oluşumunu engeller. Karanfili toz halinde ya da balla kavurarak tüketebilirsiniz.

DİŞ AĞRISINA İYİ GELİR

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Karanfilin adeta anestezik özelliği vardır. Dişinizin ağrıdığı esnada üzerine karanfil yerleştirmeniz ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir. Diş ağrısının yanı sıra baş ve kas ağrıları gibi ağrıların azalmasını da sağlayabilir. Ayrıca karanfil yağı ya da suyu; ağız yaraları, diş çürükleri ve diş eti iltihapları problemlerinin tedavisi için fayda sağlayabilir.

KARACİĞER SAĞLIĞINI ETKİLER

Karanfilin içerisinde yer alan antioksidanlar karaciğerin korunmasını sağlar. Karanfil yağında yer alan öjenol isimli bileşik, karaciğerin fonksiyonunu geliştirerek karaciğer sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmaya göre, karanfilin içerisinde yer alan öjenol, karaciğer sirozunu ve karaciğerdeki yara izi belirtilerini tersine çevrilebileceği gözlemlendi. Ayrıca karanfil, oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olarak karaciğer hastalığının önlenmesini sağlayabilir.

AĞRI VE İLTİHABI AZALTIR

Öjenol isimli bileşik, karanfile analjezik ve antienflamatuar özellikleri verir. Analjezik olması ağrının hafiflemesine yardımcı olurken, antienflamatuar özelliği sayesinde de iltihaplanmayı azaltır. Bu sebeple başınız ağrıdığı zaman karanfil tüketmeniz ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir.

Karanfili normal bir şekilde çiğnemenin yanı sıra toplarını da yiyebilirsiniz ya da toz halinde de tüketebilirsiniz. Bir başka alternatif olarak da karanfil tozu ve kaya tuzunu süte karıştırarak içebilirsiniz.

Karanfilleri hindistan cevizi yağına batırıp şakaklarınıza masaj yapabilirsiniz.

KEMİK VE EKLEMLERE İYİ GELİR

sabah'a göre: Karanfilin içerisinde yer alan; flavonoid, manganez ve öjenol maddeleri kemik ve eklem sağlığını destekler. Bu maddeler kemik yoğunluğunun artırılmasını sağlar, kemik dokusunun oluşumunda yer alır ve sağlıklı minerallerin kemiklere taşınmasında rol oynar. Karanfilin antienflamatuar özelliği sayesinde romatizmal hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilir. Ağrıların hafiflemesi ve eklem hareketlerinin iyileştirilmesi için karanfil yağı fayda sağlayabilir.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞİ VARDIR

Karanfilin antibakteriyel özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde bakterilerin büyümesini engelleyebilir. Ayrıca karanfil, antibakteriyel özelliği sayesinde ağız sağlığının geliştirilmesini sağlayabilir.

ANTİOKSİDAN DOLUDUR

Karanfil, polifenol açısından iyi bir besindir. Kolesterolü ve kan basıncının düşmesini sağlar. Atardamarların fonksiyonlarını ve esnekliğini geliştirerek sağlıklı yaşam süresinin uzamasını sağlayabilir.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Karanfil, vücuttaki fazla şekeri hücrelere aktarır. Dengeyi sağlayarak kan şekerinin kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Araştırmalara göre, karanfil ve karanfil özünde yer alan nigerisin isimli bileşiğin insülin salgısını arttırdığı ve insülini üreten hücrelerin de işlevlerini iyileştirdiği gözlemlendi.