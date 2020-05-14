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Kuaförlere denetim

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yeni tip Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan ancak kademeli normalleşme sürecinin bir parçası olarak yeniden hizmet vermeye başlayan kuaförlerde denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:50:28 -
Kuaförlere denetim

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yeni tip Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan ancak kademeli normalleşme sürecinin bir parçası olarak yeniden hizmet vermeye başlayan kuaförlerde denetim gerçekleştirdi.


Kuaförlerde hijyen denetimi yapan Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni dönemle ilgili bilgilendirmede bulundu. Kuaförlere uyulması gereken kurallar tebliğ edilerek halk sağlığına doğrudan etkisi olan işletmelerden olan kuaförlerde temizlik ve hijyenin önemine dikkat çekildi.


Halk sağlığının olumsuz etkilenmesinin önlenebilmesi ve hijyen kurallarına aykırı uygulamaların tespit edilebilmesi açısından denetimlerin sıkı bir şekilde yerine getirileceği ve aralıksız devam edeceği belirtilirken, doğabilecek cezai yükümlülüklere karşı işletmeler uyarıldı.

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