Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte berber ve kuaförler kapatılmıştı. Şimdi gözler yeni alınacak karara çevrildi.

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hefed olarak gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde berber ve kuaförlerin açılması bekleniyor.