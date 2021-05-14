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Yaşam Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?
Yaşam

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak. Bu kapsamda bir süredir kapalı bulunan berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 08:20:00 -
Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte berber ve kuaförler kapatılmıştı. Şimdi gözler yeni alınacak karara çevrildi.

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hefed olarak gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde berber ve kuaförlerin açılması bekleniyor.

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