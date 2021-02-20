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Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacağını açıkladı
Ekonomi

KTO Karatay Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacağını açıkladı

KTO Karatay Üniversitesi'nin 7 araştırma görevlisi alım ilanı da yayınlanan güncel ilanlar arasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 15:18:00 -
KTO Karatay Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacağını açıkladı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 7 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. İlan metninde yayınlanan bilgilerde araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve bölümler için arandığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılacağı ve ilanda  belirtilen  tarihten  sonra  gelen başvurular  ve  eksik  belgeli  müracaatlar  kabul edilmeyeceği belirtildi.

İşte başvuru ile ilgili önemli tarihler:
Müracaatların Başlama Tarihi: 18.02.2021
Son Müracaat Tarihi: 05.03.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 09.03.2021
Sınav Tarihi: 12.03.2021
Değerlendirme Tarihi: 16.03.2021

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