KTO Karatay Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacağını açıkladı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 7 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. İlan metninde yayınlanan bilgilerde araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve bölümler için arandığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılacağı ve ilanda belirtilen tarihten sonra gelen başvurular ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyeceği belirtildi.

İşte başvuru ile ilgili önemli tarihler:

Müracaatların Başlama Tarihi: 18.02.2021

Son Müracaat Tarihi: 05.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 09.03.2021

Sınav Tarihi: 12.03.2021

Değerlendirme Tarihi: 16.03.2021

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ