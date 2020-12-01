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Gündem KTM nedir, ne anlama gelir?
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KTM nedir, ne anlama gelir?

KTM, askerlik yapanların duyduğu kelimelerden birisidir. Vatani görevini yapmakta olan birçok kişinin denk geldiği KTM ne anlama gelir? işte KTM hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:50:00 -
KTM nedir, ne anlama gelir?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki askeri birliklere katılacak ya da evlerine dönecek askerleri gidecekleri bölgelere ulaştırmak için oluşturulan merkezlere Kabul Toplama Merkezleri yani KTM denilmektedir.

Mehmetçikler, vatani görevlerini yerine getirmek üzere bir süre KTM'de misafir edildikten sonra görev yerlerine güven içinde götürülüyor.

Askerlere hizmet veren KTM'lerin içerisinde pastane, kantin, internet, televizyon ve oyun salonları, hediyelik eşya mağazası, giyim reyonu, lokanta, telefon hizmetleri, PTT ve ATM'ler bulunmaktadır.

Yakın zamanda inşa edilen KTM'lerde; yatakhanesinden, yemekhanesine, sosyal tesislerinden, sağlık hizmetlerine kadar hijyen kurallarına çok önem verilmektedir. Ayrıca üç öğün yemek de veriliyor.

KTM'ye birliklerinden memleketlerine izin, terhis gibi nedenlerle gitmek üzere gelen ya da memleketlerinden birliklerine gitmek üzere katılan erbaş ve erlerin önce görevlilerce kayıt ve kabul işlemi gerçekleştirilmektedir. Vatani görevi için askere gelenlere koğuşu, dolabı, yemekhanesi, banyosu gösterilerek KTM tanıtılır.

Erbaş ve erler burada bulundukları süre zarfında çarşı iznine gerek duymadan tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

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