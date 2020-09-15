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Ekonomi KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Ağustostaki bütçe performansını olumlu değerlendiriyoruz"
Ekonomi

KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Ağustostaki bütçe performansını olumlu değerlendiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:02:18 -
KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Ağustostaki bütçe performansını olumlu değerlendiriyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ağustosta gerçekleşen bütçe performansını olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladığını anımsattı.

Harcamalar tarafında tedbirli davranılarak bütçede fazla sağlanmasının önemli olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Ağustos ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artarak 108 milyar 566 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 14,3 azalarak 80 milyar 345 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe giderlerinin azalması ve gelirlerin artmasıyla bütçe ağustosta 28 milyar 220 milyon lira fazla verdi. Ağustosta gerçekleşen bütçe performansını olumlu değerlendiriyoruz. Açıkların yükselmesi ekonomimizi kırılganlaştıracağından, harcamaların azaltılarak denk bütçe hedeflenmesinin önemini her zaman dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, vergi gelirlerindeki artışta ekonomideki canlanmanın etkili olduğunu kaydederek, "Giderler tarafında en fazla azalış yüzde 30,8 ile cari transferler kaleminde görülüyor. Kamunun bazı giderlerinin kısılmasıyla sağlanan cari transferlerdeki önemli düşüş, ağustos ayında bütçe performansının olumlu olmasında önemli bir etken oldu." ifadelerini kullandı.


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