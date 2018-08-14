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Krup hastalığı neden olur? Nasıl atlatılır?

Krup nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Nasıl tedavi edilir?

14 Ağustos 2018 Salı 22:29
Krup hastalığı neden olur? Nasıl atlatılır?

Krup (laringotrakeobronşit), özellikle 6 ay-3 yaş arası çocuklarda sonbahar, kış ve bahar aylarında görülen, virüs ya da bakterilerin neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonudur. Gırtlak çevresini tutan, ön planda ses teli bölgesini ve ses tellerinin hemen altındaki havayolunun en dar bölgesini ilgilendirir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Krup belirtileri çok ani başlangıçlıdır. Hastalık öncesi çocukta üst solunum yolu rahatsızlıkları mevcuttur. Çocuk gece ani başlayan, havlar tarzda kaba bir öksürük ile uykudan uyanır. Soluk alma sırasında tipik bir ses duyulur, sesi kısık, boğuk ve kabalaşmıştır. Çocukta nefes almada güçlük, hızlı nefes alma, huzursuzluk, ağız etrafında, dudak ve tırnaklarda morarma görülür. Ateşin varlığı şart değildir. Belirtiler genelde gece çocuk yatar pozisyondayken ağırlaşır. Krup, yüzde 5-10 hastada hastanede tedavi görmeyi gerektirir. Krup tıbbi acil bir durumdur.

NASIL BULAŞIR?

Hasta olan kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla havaya çıkan damlacıklarla ya da direkt temasla bulaşır.

Hastaneye yatışı gerektirebilecek durumlar:

Nefes almada zorluk

Sıkışık ve hırıltılı solunum

Yüksek ateş

Havlar tarzda öksürük

Ses kısıklığı/seste kabalaşma olması

Deri ve tırnaklarda morarma

Göğüs duvarında çekilme

TEDAVİ

Viral krup antibiyotik tedavisi gerektirmez. Tedavide genellikle 20-30 dakika soğuk buhar uygulanması önemlidir. Çünkü soğuk hava ses tellerindeki şişliği azaltarak çocuğun nefes almasını kolaylaştırır. Soğuk buhar uygulaması için buhar cihazı kullanılır. Buhar cihazı yoksa serin gecelerde pencere açılarak dışarının havasından nefes alınmasını sağlamak ya da derin dondurucunun kapağı açılarak çıkan soğuk havanın solunmasını sağlamak da rahatlatıcı olacaktır. Çocuğun nefes almasını kolaylaştırmak için yatarken başı yükseltilmelidir. Ayrıca, ağlama esnasında nefes darlığı artacağından, çocuğun sakin ve sessiz bir ortamda tutulmaya çalışılması gerekmektedir. İlaç tedavisi olarak kortikosteroid verilir. Ateş varsa, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bol sıvı alımı sağlanması; ıhlamur, nane, ada çayı, papatya çayı gibi sıvılar tüketilmesi uygun olacaktır. Bakteriyel krup tedavisi viral krup tedavisi gibidir. Ayrıca antibiyotik kullanmak gerekir. Ağır seyreden bakteriyel krupda yoğun bakım tedavisi gerekebilir.

KORUNMA

Krupun tekrarlama olasılığı vardır. Ancak bir çocuk sık sık krup geçiriyorsa, alerji veya reflüden kaynaklanan problemleri araştırmak gerekir. Çocuğu hasta kişilerden uzak tutmak, erken yaşta el yıkama alışkanlığı kazandırmak önemlidir.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 22:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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