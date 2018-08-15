Kronik yorgunluk aşırı yemek yeme isteğini ortaya çıkarabiliyor

Kronik Yorgunluk Sendromu pek çok nedene bağlı olarak gelişebilen, 6 aydan uzun sürebilen ve tekrarlayabilen bir sorun. Kansızlık, karaciğer ve kalp yetmezlikleri, enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, uzun saatler süren iş temposu, duygu durum değişiklileri uyku bozuklukları, stres ve depresyon hallerinin sonucunda ortaya çıkabiliyor. Sürekli uyku hali, hiçbir iş yapmama veya yaptıklarından memnun olmama durumu ile kendini gösteren kronik yorgunluk sendromuna; boğaz, kas ve eklem ağrısı, bulantı, konsantasyon bozukluğu gibi tablolar da eşlik edebiliyor.

AŞIRI YEMEK YEME İSTEĞİNİN ORTAYA ÇIKABİLİR

Vücuttaki birçok sistemi olumsuz etkileyen kronik yorgunluğun sonucunda, aşırı yemek yeme isteğinin ortaya çıkabildiğini belirten Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, bu durumun da önemli bir sorun haline gelebildiğini belirtti.

Aşırı kilo alımı ile birlikte ve ilerleyen dönemlerde de önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkabildiğinin altını çizen Büyükince, “Kronik yorgunlukla mücadelede; düzenli egzersiz yapmak, stres kontrol yöntemlerini öğrenmek ve ağır iş yükünü hafifletmek kadar beslenme alışkanlıkları ve diyetin de önemi büyüktür” dedi. Büyükince kronik yorgunluktan kurtulmada etkili olabilecek beslenme önerilerini şöyle aktardı:

NASIL BESLENMEK GEREKİYOR?

- Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketin.

- Glisemik indeksi düşük besinleri tercih edin. Pilav, makarna, börek gibi tatlardan mümkün olduğunca uzak durun.

- Kızartma ve yağlı yiyecekler yerine; buharda, ızgara ve fırında pişirilmiş besinlere yönelin.

- Haftada 2 ya da 3 kez balık tüketebilirsiniz.

- Kırmızı et miktarında ölçüyü kaçırmayın.

- Ara öğünleri atlamayın.

- Gün içinde yeteri kadar süt ve süt ürünü alımına özen gösterin.

- Yağlı tohumlardan; ceviz, fındık ve badem tüketin.

- Hazır gıdalar, paketli ürünler, soslar ve aşırı yağlı besinlerden uzak durun.

GÜN İÇİNDE KRONİK YORGUNLUĞU AZALTACAK BİR İÇECEK TARİFİ

MALZEMELER

1,5 lt su.

1 limon.

1 yemek kaşığı kadar taze zencefil.

1 tatlı kaşığı kadar taze zerdeçal.

1 tane çubuk tarçın.

YAPILIŞI:

1 limonu dörde bölün, küçük küçük doğranmış 1 yemek kaşığı kadar taze zencefil, 1 tatlı kaşığı kadar da küçük küçük doğranmış taze zerdeçal ve 1 çubuk tarçını 1,5 lt suya ekleyin bu karışımı sabah hazırlayın ve gün içinde bitirmeye gayret edin. Kendinizi yorgun hissettiğiniz her an 1 bardak tüketebilirsiniz.