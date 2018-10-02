Krizi fırsata çevirmek... Aykut Kocaman: Fenerbahçe'ye gelmeye hazırım

Süper Lig’in en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük başarısızlıklarından birini yaşatan Phillip Cocu ile yolları ayırma noktasına gelen sarı-lacivertli ekipte, göreve getirilmesi düşünülen güçlü adaylardan biri de Aykut Kocaman.

Teklif gelirse kabul edecek

Geçen sezon takımın başında yeralan deneyimli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'un, Cocu ile anlaşmasının ardından görevinden ayrılmıştı. Üç ay önce görevine son verilen Kocaman, şu an teklif yapılması durumunda kabul etmeye hazır.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekiple alakalı,"Fenerbahçe zordaysa ve ihtiyacı varsa göreve hazırım" ifadelerini kullandı.

Geçen sene sistemini oturttuğu Konyaspor’dan, Fenerbahçe’nin sıkıntıda olması sebebiyle ayrıldığını ve sarı-lacivertli takımın başına geçtiğini belirten deneyimli teknik adam, benzer bir ihtiyaç halinde tekrar göreve hazır olduğunu belirtti.

Kocaman'ın maaşı ödeniyor

Aykut Kocaman, şu anda takımın başında olmasa da bu sezonki maaşını alıyor. Geçen sezon iki yıllık sözleşme ile göreve gelen Kocaman, bunun bir yılını doldurmuştu. Kulüpten bu sezonla ilgili bir talebi olmasa da Başkan Ali Koç, kontratta yazan ödemenin yapılması talimatını vermişti.