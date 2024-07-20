Krizden rüşvet çıkaran senatör! Türkiye ile ilişkilerin zehirlenmesinde büyük katkısı var

Akşam gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu, ABD’li Demokrat Parti Senatörü Bob Menendez’in rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından suçlu bulunduğunu söyledi. Kartoğlu, Menendez’in makamını Yunan-Rum ve Ermeni lobilerine sattığını belirtti. Menendez’in Türk düşmanlığı için Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'nı kullandığını vurgulayan Kartoğlu, bu durumun Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlediğini ifade etti. Kartoğlu, yazısında Menendez’in etkisini eleştirip şunları kaydetti:

"ABD dış ilişkilerini belirleyen adam rüşvetçi ve yolsuz!

Çok güçlü makamlarda olmasalar bile ülkelerinin politikalarında kişisel etkisi olan güçlü siyasetçiler vardır.

ABD'li Demokrat Parti Senatörü Bob Menendez onlardan biri değil.

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Menendez, gücünü makamından alan ve bunu kişisel zenginleşme aracı olarak kullanan biri.

Hafta başında, ABD mahkemesinde suçlandığı 16 davanın tamamında 'suçlu' bulundu.

Ceza henüz açıklanmadı ama suçlamaların öne çıkanı 'rüşvet' ve 'yolsuzluk'...

Davanın savcısı Damian Williams'ın ifadesiyle, "Bob Menendez'in, makamını en yüksek teklifi verene sattığı yıllar sona erdi."

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Menendez, 10 yıldır oturduğu 'Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı' koltuğunu Türk düşmanlığı için kullanmasaydı, bizi çok da ilgilendirmezdi.

Çünkü Dış İlişkiler Komitesi, dış politika yasalarını çıkarıyor, büyükelçiler dahil Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey görevlilerinin atanmasını, savunma sanayi ürünleri ihracatı ve dış yardım programlarını onaylıyor, denetliyor.

ABD-Türkiye ilişkilerini tek başına belirlemedi elbette ama ilişkilerin zehirlenmesinde büyük katkısı oldu.

Bu 'iş' için de makamını Yunan-Rum ve Ermeni lobilerine sattığını biliyoruz.

Muhtemelen evinden çıkan altın külçelerinin bir kısmı Euro olarak ödenmiş!

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"O kadar büyütmek gerekir mi" diyecek olanlar, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Avrupa-ABD Atlantik ittifakının gözlemcisi misyonunu sürdüren ABD merkezli Atlantic Council'in yayınladığı makaleye göz atabilirler.

Kurumun Türkiye bölümü yönetmen yardımcısı Grady Wilson imzalı makalenin özeti şu:

"Menendez'in güçlü pozisyondan ayrılması ABD-Türkiye ilişkisinde değişik ihtimali yaratıyor. Menendez, başkanlık yaptığı süre boyunca Yunan lobisi ve Ermeni yanlısı konulara yakın davrandı; (Türkiye'ye ambargo konusu olan M.K.) silah ihracatı üzerinde etkili bir vetoya sahipti. Şimdi Biden yönetimi, diplomatları bu sorunu aşmak için gayretle çalışmalıdır. Türkiye F-16'ları güvence altına alamaz ve savaş uçaklarını başka yerlerden tedarik etmeye çalışırsa, ABD ve Türkiye daha geniş bir kopuşla karşı karşıya kalabilir. Böyle bir sonuç Türkiye'nin de, ABD'nin de stratejik çıkarlarına uygun değildir."

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Parayı verenin düdüğü çaldığı ABD siyasi sisteminin ülkeyi getirdiği nokta bu.

Lobilerin çıkarları ABD çıkarlarının önüne geçti.

Başkan adayı Trump, suikast girişiminin de etkisiyle büyük oy farkıyla seçilir ve güçlü bir çoğunlukla Senato ve Kongre'yi alırsa, Menendez'in Cumhuriyetçi Partili benzerleri daha pervasız olabilir.

Savunma ve ekonomi başta olmak üzere her alanda 'bağımsızlık' her zamankinden daha önemli hale geldi.

20 yıl önce Türkiye ekonomisini etkileyen IMF'nin memurlarının adını ezbere biliyorduk, bugün unuttuk...

ABD senatörü Menedez'in adını da Türkiye savunmasını etkileyebildiği için biliyoruz.

Artık yenilerini bilmek zorunda kalmayalım..."