Kriz uzmanından 'Kara Pazartesi' açıklaması! Herkesi ters köşe yaptı

Ekonomist Nouriel Roubini Bloomberg TV'ye verdiği söyleşide, "Ekonominin yavaşladığına dair bazı önemli kanıtlar var, ancak verilerin yakın zamanda sert bir iniş yapacağımızı gösterdiğini sanmıyorum. Aksine, aslında ekonomide güç kazanan unsurlar var” diye konuştu.

Hafta başında ABD istihdam piyasasında belirgin bir yavaşlama olduğunu gösteren verilerin ardından piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puan civarında faiz indirimi yapacağı fiyatlaması belirmişti.

Roubini, söyleşisinde piyasaların resesyon konusunda geçmişteki bazı beklentilerinin de yanlış çıktığına vurgu yaptı.

Roubini, “Hisse senedi piyasasının son resesyonların üçte birini öngördüğünü söyleyebilirim. Aynı şey tahvil piyasası ve tersine dönmüş getiri eğrisi için de geçerli. Piyasa Fed konusunda bile yanıldı. Piyasalar ekonomide neler olup bittiği ve Fed'in ne yapacağı konusunda genellikle yanılıyor” diye konuştu.