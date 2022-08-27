Kriz tellalları iyi duysun: Ara eleman bulunamıyor

yeniakit Ankara

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak çeşitli sektörlerdeki ara eleman sıkıntısının büyüyen bir sorun haline geldiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerde işsizlik oranının yüzde 10,3 düzeyinde olduğunu kaydeden Baran, “İşverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş işgücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranı yüzde 5’in altına rahatlıkla inebilir” dedi.

İşsizlerin iş bulması ve meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR’un istihdama aracılık ettiğini hatırlatan Baran, "İŞKUR’da bile açık işlerin sayısı artıyor. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson, makineci (dikiş) konfeksiyon işçisi, ön muhasebeci, kaynakçı, özel güvenlik görevlisi, ambar/depo görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, paketleme işçisi, şoför-yük taşıma, kasiyer, elektrikçi, aşçı, bulaşıkçı, çağrı merkezi operatörü, reyon görevlisi, forklift operatörü arananlar listesinde yer alıyor” dedi. Türkiye’de gençlerin hedefinin üniversite okumak olduğunu kaydeden Baran, “Üniversite eğitimi gören gençlerimiz, haklı olarak eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmek istiyor. Hal böyle olunca gazetelerde ara eleman sıkıntısına ilişkin haberler okuyoruz. Hazır giyimden tekstile, sigorta sektöründen sağlık turizmine, mobilya üretiminden sanayi üretimine, turizmden hizmet sektörüne kadar her alanda ara eleman sorunu yaşanıyor" dedi.