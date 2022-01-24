Kriz tellalı yine vatandaşı tedirgin etti! ‘TL’de kalan kaybedecek’ iddiasında bulundu
Hürriyet’ten kovulduktan sonra soluğu algı operasyonu sitesi T24’te alan kriz tellalı sözde ekonomist Uğur Gürses TL üzerinden vatandaşları provoke etti. Bakan Nebati’nin ekonomistlerle yaptığı toplantıyı yorumlayan sözde ekonomist Gürses, “TL’de kalan kaybedecek” iddiasında bulundu.
Yıllardır AK Parti hükümetinin ekonomi politikalarını karalamaya çalışan sözde ekonomist Uğur Gürses yine ‘kriz’ çığırtkanlığı yaptı.
“TL varlıkları olanlar, milli parayı tasarruf hesaplarında tutan kaybedecek!”
Hemen hemen yer yazısında ‘battık, bittik ve öldük’ söylemleriyle kriz tellallığı yapan Uğur Gürses, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:
“Peki halka ve şirketler kesimine vaat edilen ne? Siyasi taahhütle, bu kadar yüksek bir negatif reel faizle; TL varlıkları olanlar, milli parayı tasarruf hesaplarında tutan kaybedecek.”