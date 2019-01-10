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Kriz kapıda! Otomotiv devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Tata Motors'un bünyesinde bulunan Jaguar Land Rover'ın ardından ABD'li otomotiv devi Ford da binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:42
Kriz kapıda! Otomotiv devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Ford Motor, operasyonlarını dönüştürme planları çerçevesinde Avrupa ve İngiltere'de binlerce kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Elektrikli ve hibrid araç teknolojilerine yoğunlaşacak

Maliyetleri azaltmak için daha karlı modellere odaklanma ve az karlı pazarlardan çıkmak gibi tedbirleri görüşmekte olduğunu da belirten Ford Motor ayrıca elektrikli ve hibrid araç teknolojilerine yoğunlaşacak. Ford'un Avrupa'da 13 bini İngiltere'de olmak üzere 54 bin çalışanı bulunuyor.

Jaguar ve Land Rover da 5 kişiyi işten çıkaracak 

Dünyanın önde gelen otomobil şirketlerinden Jaguar Land Rover da en büyük pazarı Çin'de 20 yıla yakın süre sonra ilk kez düşen satış rakamları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacak olması nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:42
  1. İngiltere
  2. Avrupa
  3. Avrupa Birliği
  4. Ford Motor
  5. Jaguar
  6. Land Rover

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