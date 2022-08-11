'Kriz geliyor, mum ve odun stoklayın!' 'Odun mum gaz, boru döşeme sondaj!'

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç sondaj gemisinin adından dolayı bile eleştiriye kalkışacak kadar kıt kafalı olan kitlenin anatomisini çıkardı. Genç, !' 'Odun mum gaz, boru döşeme sondaj!' başlıklı köşe yazısında bahsi geçen karaktersiz kitle ile ilgili ''Eloğlunun Sözcü'leri, 'başka Cumhuriyet çocukları' diyeceğim ama Türkiye'ye eloğlundan daha düşmanlar.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Dünyanın en gelişmiş teknolojisiyle teçhiz edilmiş, dünyanın sayılı sondaj gemilerinden biri olan Abdülhamit Han denize indi.

4'üncü sondaj gemimiz. 2 de sismik araştırma gemimiz var... "Bu alanda artık biz de varız" dedik tüm dünyada.

Karadeniz'de bulduğumuz 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya nakli için borular döşenmeye başladı. 2023'te ana dağıtım şebekesine verilecek İnşallah.

Bak şu işe...

Dünyada enerji krizi varken Türkiye'de bunlar oluyor.

Avrupa enerji kullanımını yüzde 15 azaltmaya karar verdi. Kışın 20 derecenin üstünde ısınmak, yazın klimalı dükkanın kapısını açık bırakmak yasak. Avrupa karartma gecelerini yaşıyor.

Başka neler oluyor?..

İstanbul'da tarihi 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imzalanıyor. Dünya Türkiye'nin 'ekmeğini' yiyor.

NATO zirvesinde tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevriliyor. İsveç ve Finlandiya'nın katılımı için Erdoğan ne diyor?..

Aylardır dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. Diplomasinin kalbi Türkiye'de, Antalya'da, İstanbul'da atıyor.

Geçen haftalarda hatırlatmıştık. Avrupa'da havalimanlarında rezalet yaşanıyor. Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika'da bagajlarını saatlerce bekliyor yolcular.

İstanbul Havalimanı ise Avrupa'nın en yoğun trafiğine, en yüksek yolcu kapasitesine sahip. Ve her şey tıkır tıkır çalışıyor.

Pandemi sürecinde Avrupa'da hastane önlerinde sedyede bekleyen hastalar varken, maske savaşları yaşanırken, İngiltere'de doktor koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyerken Türkiye bunlar yaşanmıyor. Tüm dünya Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi karşısında şapka çıkartıyor.

Bugün Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi değil, enerji kıtlığı. Bir gözü Rus'un vanasında, diğer gözü Türkiye'de olan Avrupa, gaz sancısı çekiyor!..

Türkiye Erdoğan'nın aktif dış politika ve denge siyaseti sayesinde bu krizleri yaşamıyor.

Tekrar edelim;

İşte tam da bu sıralarda dünyanın en gelişmiş teknolojisiyle teçhiz edilmiş, dünyanın sayılı sondaj gemilerinden biri olan Abdülhamit Han denize indi.

Her kim olursa olsun, kendini bu topraklara ait hissedenler memnunlar.

Memnun olmayanlar da var elbette.

Uluslararası basında manşetlerde yer alan "Türkiye'nin sondaj gemisi, Akdeniz hakimiyeti..vs," haberlerini görmezden gelen Babıali şavalakları.

'Eloğlunun Sözcü'leri, 'başka Cumhuriyet çocukları' diyeceğim ama Türkiye'ye eloğlundan daha düşmanlar.

Sanırsın sondaj bunlara yapılacak, boru da bunlara döşenecek!..

Bak İsviçre'de Luginbühl ne diyor? (İsviçre Elektrik Komisyonu Başkanı mıymış neymiş)

"Kriz geliyor, mum ve odun stoklayın!"

Ulan bizde devlet çıkıp da; 'mum ve odun stoklayın' dese n'olur acaba?..

Kıç yazarınız (kendi tabiridir) "odun ve mum"un tarihinden başlar, 'Sultan Palamut'un borusuyla da köşesini döşer!

Bay Luginbühl'a bak sen.

'Mum ve odun' diyor odun!..