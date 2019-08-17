0553 313 94 23

Kriz çözülmüştü derken ABD yakalama kararı çıkarttı

İngiltere ile İran arasında krize neden olan ve Cebelitarık yönetimi tarafından kaptanıyla birlikte serbest bırakılan Grace-1 adlı gemi için ABD tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 07:47
Kriz çözülmüştü derken ABD yakalama kararı çıkarttı

ABD Adalet Bakanlığı, Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait "Grace 1" adlı gemiyle hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Devrim Muhafızları'nı gerekçe gösterdi

Reuters'in haberine göre, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Anlaşması'nın ihlal edildiğinin iddia edildiği kararda, tankerin ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yardım ettiği ve yasadışı bir şekilde Suriye'ye yardım etmeye çalıştığı öne sürüldü.

ABD'ye rağmen serbest bırakıldı

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 07:47
  1. Ordu
  2. ABD Adalet Bakanlığı
  3. Cebelitarık Özerk Yönetimi
  4. Grace 1
  5. İran
  6. Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Anlaşması
  7. ABD
  8. İran Devrim Muhafızları
  9. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    1. Meral Akşener'e soğuk duş! ABD..
    2. Karadeniz'den dönen tatilciler..
    3. 44 gündür haber alınamıyordu! İtiraf..
    4. Tadına bakan bir daha alıyor! 35..
    5. Karşıyaka camiası Barbaros Dökel’e..
    6. Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk..
    7. 17 Ağustos İstanbul depremi son dakika..
    8. Başkan Ertürk,incirhasadı yapan..
    9. Aydın ASKF ve Yıldızspor’dan..
    10. Kriz çözülmüştü derken ABD yakalama..
    11. Tokat’ta maganda kurşunu 3 kişiyi..
    12. Marmara Depremi’nin 20. yıldönümü..
    13. Deprem şehitlerinin acısı 20 yıldır..
    14. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde..
    15. Anket şirketi yeni partilerle ilgili..
    16. Aydın’da trafik kazası, hurdaya dönen..
    17. Donald Trump telefonla bildirdi!..
    18. Kağıthane’de bir kadın tartıştığı..
    19. Başkanı Çerçioğlu otomobil fabrikası..
    20. Suudi Arabistan duyurdu: İHA'yı düşürdük
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı