Kriz çözülmüştü derken ABD yakalama kararı çıkarttı İngiltere ile İran arasında krize neden olan ve Cebelitarık yönetimi tarafından kaptanıyla birlikte serbest bırakılan Grace-1 adlı gemi için ABD tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait "Grace 1" adlı gemiyle hakkında yakalama kararı çıkarttı. Devrim Muhafızları'nı gerekçe gösterdi Reuters'in haberine göre, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Anlaşması'nın ihlal edildiğinin iddia edildiği kararda, tankerin ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yardım ettiği ve yasadışı bir şekilde Suriye'ye yardım etmeye çalıştığı öne sürüldü. ABD'ye rağmen serbest bırakıldı İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu.

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