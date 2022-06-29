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Ekonomi Kriz boğa gibi vurdu! İspanya'da enflasyon çift haneye ulaştı!
Ekonomi

Kriz boğa gibi vurdu! İspanya'da enflasyon çift haneye ulaştı!

İspanya enflasyonu sürpriz biçimde çift haneye ulaşarak rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 16:20:00 -
Kriz boğa gibi vurdu! İspanya'da enflasyon çift haneye ulaştı!

INE İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülkede enflasyon Haziran'da yıllık bazda yüzde 10.2'ye yükseldi. Önceki ay yüzde 8.7'ydi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 8.8'di.

Enflasyon böylece 1985 yılından bu yana ilk kez yüzde 10'u aştı. Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 5.5'e yükseldi. Önceki yüzde 4.9'du.

AB uyumlu TÜFE ise yüzde 8.5'ten yüzde 10'a yükseldi.

Gıda ve enerji maliyetlerindeki artış enflasyondaki yükselişi tetikledi.

Cuma günü açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verisi de AMB'nin Temmuz ayındaki faiz kararı açısından önemli olacak.

İspanya'da hükümet yüksek enflasyon ve ekonomik krize karşı 9 milyar euro'luk paket açıklamıştı.

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Yorumlar

Nuvit günay

çok üzüldüm çok enflasyon, kriz, İspanyolları ezip geçmiş...

emrah

Akit ; napalım halimize sükür mü edelim
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