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Siyaset Kritik zirve sona erdi... İmzalar atıldı
Siyaset

Kritik zirve sona erdi... İmzalar atıldı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 21:43:00 - 2022-06-28 22:04:29

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

Memoranduma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde imza attı.

NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson katıldı.

İmza töreninde memorandum ile ilgili açıklama yapılmadı. Memorandumla ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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Yorumlar

İzmirli

Bence açıklanmayan Türkiye’nin aldığı büyük bir kazanım var. Bu açıklananlar sadece hikaye. Bence Türkiye istediği daha büyük bir kazanımı elde etti. 3-5 çapulcu teröristi verseler ne olur vermeseler ne olur. Basına yansıtılmayan esas kazanım yakında kokusu çıkar.

Ensar Yılmazdoğan

Çok yazık çok, bunlarla aynı masaya oturmak sana yakışmadı reis, bunlardan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Hayal kırıklığına uğradım.
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