Kritik uyarı! Bugüne dikkat... Yağmur, fırtına, hortum, deprem

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Kum mahallesinde dün 13.30’da denizde başlayan hortum Narenciye mahallesine kadar, 5 kilometre karada ilerledi. Hortumun bir apartmanın çatısından uçurduğu sac Berivan Karakeçili’nin (13) başına isabet etti.

Ağır yaralanan Karakeçili hastanede can verdi. Karakeçili’nin Şanlıurfa’dan portakal toplamak için mevsimlik çalışmak üzere Finike’ye geldiği belirtildi. Finike’de, Antalya Su ve Atıksu İdaresi çalışanı Devrim Bayram Demir (40) hortumun savurduğu nesnelerin isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede öldü. Antalya’da 1’i ağır 15 kişi yaralandı, onlarca otomobil zarar gördü.

Buse’yi bulamadılar

Kemer Phaselis’te denizde oluşan hortum, Kuzdere mahallesine ilerledi. Hortum park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi’ne uçurdu. Araçtaki Ayla Akın kıyıya çıkmayı başardı. 5 metreden suya düşen araçta kızı Kader Buse Acar’ın (20) bulunduğunu söyleyen Ayla Akın, hastaneye götürülürken, otomobildeki Buse Acar’ı bulmak için Semih Şahin suya atladı.

Aracın içini kontrol eden Şahin, kimse olmadığını gördü. Şahin’in çıkmasından kısa süre sonra da araç suda kayboldu. Dalgıçların bulduğu otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı ancak kayıp Kader Buse Acar bulunamadı. Arama çalışmalarına AFAD, UMKE ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter de destek verdi ancak bir sonuca ulaşılamadı. Gece ara verilen arama çalışmalarına bugün devam edilecek.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan anne Ayla Akın’ın sağlık durumu ise iyi.

Baba: Ona buraya gelme demiştim

Kemer Kaymakamlığını vekaleten yürüten Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten Baba Ahmet Acar’ı sakinleştirmeye çalıştı. Olay öncesi eşiyle telefonla görüştüğünü anlatan Acar, “Ona, buraya gelme’ dedim. Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim’ demişti” dedi.

Tarla ve seralar zarar gördü

Serik’te hortum Belek- Kadriye yolunda ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Hortum Kökez, Orta ve Gedik mahallelerinde etkili oldu. Kadriye ve Çakallık mahallelerinde de fırtına ve yağış sebebiyle seralar zarar gördü. Antalya’da binlerce dönüm tarla ve sera zarar görürken, Balıkçı Barınağı’nda 5 tekne battı, 10

tekne de devrildi. Hortum İçin Antalya’da uyarı yapılmaması tepki çekti.

Ağacın altında can verdi

Kayseri’de saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Melikgazi ilçesinde bir kavak ağacı devrildi. Evine yürüyen Hasan Öztürk (58), devrilen ağacın altında can verdi.

İzmir’de, şiddetli yağmur nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su baskınları meydana geldi. Balıkesir Ayvalık’ta yağış nedeniyle Hayrettin Paşa ve İsmet Paşa mahallelerindeki 3 tarihi evin duvarları yıkıldı. Muğla’da dolu ve yağmur nedeniyle araçlar zarar gördü.

Marmaris’te deprem

Dün akşam 17.30’da ise Muğla Marmaris 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Fırtına 100 km hızla esecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, bugün saat 10.00’dan itibaren Ege bölgesi ile Batı Akdeniz’de güney yönlerinden saate 60-90, Güney Ege kıyılarında ise 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceğini açıkladı.