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Gündem Kritik MGK toplantısı sona erdi
Gündem

Kritik MGK toplantısı sona erdi

Yeniakit Publisher
2024-05-28 20:00:00 - 2024-05-28 20:18:38
Kritik MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantı 3 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

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