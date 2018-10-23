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Kritik mesajlar sonrası dolar düşüşe geçti!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçim açıklamalarının ardından yükselen dolar kuru, Başkan Erdoğan'ın önemli mesajları ve Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na devam edecekleri yönünde yaptığı düzeltmenin ardından düşüşe geçip 5,7942 seviyesine geriledi.

23 Ekim 2018 Salı 13:11
Kritik mesajlar sonrası dolar düşüşe geçti!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yerel seçimde ittifak yapmayacağını açıklamasıyla birlikte dolar kurunun 5,8423'ü görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik mesajları ve Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın devam edeceğine yönelik mesajı doları yeniden aşağıya çekerek 5,7942 seviyesine geriledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında yönünü yukarı çeviren dolar/TL 5.85 seviyesine kadar çıktı. Kur, dünkü kapanışa göre yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı. Euro/TL de benzer şekilde yüzde 3 yükselişle 6.71'in üzerine yükseldi. Borsada ise yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 92.500 seviyelerine geriledi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, "Parti olarak mahalli idareler seçimlerine yönelik ittifak arayışımız artık kalmadı" demişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 13:11
  1. MHP
  2. Devlet Bahçeli

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