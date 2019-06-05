Kritik maçlar öncesi Milli Takım'a kötü haber! Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı. Cenk Tosun'dan sonra Okay Yokuşlu da Fransa ve İzlanda maçlarında oynayamayacak. TFF'nin açıklaması şu şekilde:



İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.



Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.

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