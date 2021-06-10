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Gündem Kritik "Kabine Toplantısı" ertelendi
Gündem

Kritik "Kabine Toplantısı" ertelendi

Kademeli normalleşme adımlarıyla ilgili yeni kararlar alınması beklenen bugünkü Kabine Toplantısı ertelendi. Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekilmişti. 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak zirve öncesinde, kabine toplantısının bugün yapılacağı duyurulmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 11:04:00 -
Kritik "Kabine Toplantısı" ertelendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Bu sebeple, Kabine Toplantısı bugüne çekilmişti. Gelen son dakika bilgilerine göre toplantı iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacaktı.

Salgın tedbirleri masaya yatırılacaktı

Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacaktı. Ayrıca maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masaya yatırılacaktı.

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