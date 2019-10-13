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Kritik bölgede flaş gelişme! ABD askerleri resmen çekildi

ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Tel Abyad güneyinde yer alan ve Rakka'ya yakın olan Ayn İssa kasabasından resmen çekildi.

13 Ekim 2019 Pazar 19:13
Kritik bölgede flaş gelişme! ABD askerleri resmen çekildi

ABD, Türkiye'nin yürütmüş olduğu Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Tel Abyad güneyinde yer alan ve Rakka'ya yakın olan Ayn İssa kasabasından geçici süreliğine çekildi. Çatışmalardan dolayı zarar görmemek amacıyla çekilen askerler Rakka'daki üslerine gitti.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD askerleri Ayn İssa bölgesinde TSK ile YPG arasında yaşanan çatışmalardan etkilenmemek için çekildi.
TSK ve Suriye Milli Ordusu bugün öğlen saatlerinde Ayn İssa bölgesinde YPG'ye karşı operasyon yapmıştı. Bölgedeki YPG mevzileri de TSK tarafından karadan ve havadan bombalanmıştı. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine ABD askerleri geçici süreliğine Ayn İssa'dan çekilip Rakka'ya giderek üslerinde konuşlandı.

Rakka ile Tel Abyad arasında olması nedeniyle büyük bir stratejik öneme sahip olan Ayn İssa kasabasında ABD ile Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) ortak komuta merkezi bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:13
  1. Ordu
  2. ABD
  3. ABD askeri çekildi

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  • Yusuf SecmenYusuf Secmen15 dk önce
    Bu daha 1. Etap . 11.sinde Misak-ı Milli tamam. :)

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