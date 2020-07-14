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Kritik Ayasofya açıklaması: Onların asıl istediği...

Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, 'Avrupa bizi sevsin' diye verdiğimiz tavizleri sıralayarak, yine kendimizi sevdiremediğimizi, onların asıl istediklerinin Türkiye olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:26:00 -
Kritik Ayasofya açıklaması: Onların asıl istediği...

Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Ayasofya ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Bahadıroğlu, sosyal medya hesabından 'Avrupa'nın bizi sevmesi için' verdiğimiz tavizleri sıraladı.

Bahadıroğlu şunları kaydetti:

"Avrupa bizi sevsin diye alfabelerini, kıyafetlerini, şapkalarını, müziklerini, hukuklarını, takvimlerini, modalarını aldık. Musul'u, Trablus'u, Batı Trakya'yı, Kudüs'ü, Ege adalarını ve Ayasofya'yı verdik. Gene de sevmediler. Onlar Türkiyeyi istiyor. 15 Temmuz bunun denemesiydi."

İşte Bahadıroğlu'nun konuyla ilgili tweeti:

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Yorumlar

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Aynen doğru siyonistler birleşiyor islam dünyası uyuyor
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