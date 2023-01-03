Kriptoda çöküş devam edebilir!

Kripto para piyasalarındaki çöküş son bulacağa benzemiyor. Bunda, düşüne likiditenin de negatif katkısının olması bekleniyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, son aylarda kripto endüstrisi 2009 yılındaki doğumundan bu yana gördüğü en zor dönemleri yaşıyor. Kripto paraların en az yüzde 70 değer kaybının yanı sıra, birçok borsanın ve kripto para endüstrisine dahil olan şirketin iflası da bu çöküşe olumsuz anlamda katkı sağlıyor.

Gölge borç piyasası

Hackernoon’dan Anton Golub’un haberine göre, perde arkasında, gizli kripto Gölge Borç Piyasası (Shadow Debt Market) da ciddi şekilde sarsılıyor çünkü en büyük kripto oyuncularından bazıları, endüstrinin karşı karşıya kaldığı risklere uyanmış gözüküyor. Bu da piyasada kimsenin kimseye güvenmediği bir durum oluşturuyor.

Haberlere bakıldığında, 3AC hedge fonu (Three Arrows Capital) doğumundan sonraki birkaç gün içinde iflas etti. Kripto Gölge Borç Piyasası'ndaki en büyük borçlulardan biri oldukları için, çöküşleri kripto endüstrisinde derin bir dalgalanma etkisi yarattı. FTX ve Alameda Research çöküşü ise tüm sektörü hazırlıksız yakalayan gerçek bir Black Swan olayıydı.

Kripto endüstrisindeki çok sayıda oyuncu, kripto endüstrisinin hızlı büyümesini güçlü bir şekilde körükleyen kripto Gölge Borç Piyasası'nın şu anda tamamen donmuş olduğunu ve kelimenin tam anlamıyla hiçbir işlem yapılmadığını belirtiyor.

Hala ayakta kalan büyük borç verme ve borç alma kuruluşları, borca aç kripto oyuncularına daha fazla maruz kalmaktan çekiniyor veya risklerini azaltıyor.

'Alameda Boşluğu'

Veri hizmeti sağlayıcısı Kaiko, FTX ve Alameda'nın çöküşünün ardından piyasa likiditesinde önemli bir düşüş olduğunu belirtiyor ve buna "Alameda Boşluğu" (Alameda Gap) adını veriyor. Kaiko, piyasa yapıcı Alameda Research şirketinin fiilen kapanması nedeniyle Piyasa likiditesindeki kayba atıfta bulunuyor.

Alternatif bir açıklama getirmek ve Kaiko'nun belirttiği likidite kaybının aslında kripto Gölge Borç Piyasası’nın tamamen durma noktasına gelmesinin taşma etkilerinden kaynaklandığını belirtmek ve buna “Kripto Kredi Sıkıntısı” adını vermek daha mantıklı gözüküyor. Borç verenler daha fazla yayılma ve belirsizlik endişesiyle kredilerini geri çağırırken, piyasa yapıcıların bilançoları küçülüyor ve çözülüyor.

Daha fazla belirsizlik

Sonuç olarak, likidite düşüyor ve bu da daha fazla oynaklığa ve keskin fiyat hareketlerine yol açacağa benziyor. Özetle, kriptodaki çöküş salgını henüz bitmiş gözükmüyor ve kripto ekosisteminin daha fazla belirsizliğe hazırlanması gerekiyor.

Likidite sağlayıcılarının alım satım yapmaktan geri çekilmesini ve ister merkezi emir defterleri ister merkeziyetsiz borsalar olan AMM'ler (Automated Market Maker) olsun, alım satım yaptıkları borsa sayısını azaltmasını beklemek makul gözüküyor.

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