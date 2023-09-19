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Ekonomi Kripto piyasası bu davayı takip etti!
Ekonomi

Kripto piyasası bu davayı takip etti!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 23:59:00 - 2023-09-20 00:00:03
Kripto piyasası bu davayı takip etti!

Kripto piyasası davayı takip ederken Bitcoin’deki yükselişler yeri ufak geri çekilmelere bıraktı.

Dün gözler BinanceUS ve SEC davasındaydı. SEC, Binance US’i hedef almaya devam ederken, mahkemeden Binance US’in denetlenmesini istedi. SEC’in mahkemeye sunduğu dosyalara göre Binance US borsasını denetleyen firma, şirketin tamamen teminatlandırıldığından emin olmanın “çok zor” olduğunu belirtti. Dava sonunda hakim, Binance US ve SEC’den belgeler konusundaki anlaşmazlıkların azaltması gerektiğini söyledi.

Yükseliş sonrası küçük çekilmeler

Kripto piyasası davayı takip ederken Bitcoin’deki yükselişler yeri ufak geri çekilmelere bıraktı. Yükselen trendini sürdüren Bitcoin, ufak geri çekilmeler olsa da bu sabah saatlerinde kritik direnç seviyesini aşmaya çalışıyor. Bitcoin’in 26.860$ direnç seviyesini aşması ve üstünde günlük mum kapanışları yapması pozitif seyrin devam etmesi için önemli olacak.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, "Haftanın en önemli verisi olan FED faiz kararına bir gün kala kripto piyasası pozitif seyrini sürdürüyor. Piyasa beklentisi ise bu sabah saatlerinde %99 oranında faizin sabit bırakılması yönünde." dedi ve değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Kripto piyasasının toplam değeri yükselişlerle birlikte 1,04 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Yeni günde Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlerde pozitif bir seyir hakimken, son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan TRB %27’lik yükselişle liderliği alırken, %20 artışla FRONT ikinci ve %17’lik hareketiyle onu takip eden STORJ ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldılar."

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