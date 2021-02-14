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Ekonomi Kripto paralara dev destek!
Ekonomi

Kripto paralara dev destek!

ABD'li ödeme devi Mastercard, çok yakında bazı kripto para birimlerini destekleyeceğini açıkladı. Ama bu destekten hangi kripto paraların yararlanacağı henüz gizemini koruyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 23:59:00 - 2021-02-15 00:05:10
Kripto paralara dev destek!

ABD ödeme devi Mastercard, yakın zaman içerisinde seçili kripto para birimlerini kendi ağı üzerinde destekleyeceğini açıkladı. Bu sayede tüketicilere, ticaret yapanlara ve işletmelere paralarını nasıl kullanacaklarını belirlemeleri için daha fazla seçenek sunmanın mümkün olacağı düşünülüyor.

Bu karar, özellikle Bitcoin'in son zamanlardaki değer artışı sırasında insanların Mastercard ve diğer firmaların kredi kartlarını kullanarak kripto-varlıklar almaya başlamalarının ardından geldi. Aynı zamanda da firma, giderek daha fazla müşterisinin varlıklarına erişmek ve geleneksel para birimlerine çevirmek için kripto-kartları kullandığını fark etmiş durumda.

Ancak bu, Mastercard için oldukça büyük bir değişiklik ve ödeme devi, hangi kripto para birimlerini destekleyeceği konusunda oldukça seçici davranmayı planlıyor. Bir kripto para birimine destek sunma kararı, firmanın uyumluluğun yanı sıra tüketici korumasına odaklanan dijital para birimleri için ilkelerini temel alacak. Mastercard, müşterilerine kripto para birimi kullanmaya başlamayı tavsiye etmeyecek ancak müşterilerin, tüccarların ve işletmelerin geleneksel veya kripto dijital değere geçmelerine imkan tanıyacak.

Mastercard, ağını seçili kripto para birimlerine açarak hem alışveriş yapanlar hem de tüccarlar için yeni olasılıklar yaratmış olacak. Zaten dijital varlıklara yönelmiş olan müşterilerin satıcılar ile tercih ettikleri bir sistem içerisinde buluşmaları sağlanmış olacak.

Yayınlanan blog yazısında Mastercard, günümüzdeki kripto para birimlerinin tamamının desteklenmeyeceğini ve pek çoğunun firmanın gereksinimlerini karşılamak için uyumluluk önlemlerini sıkılaştırması gerekeceğini söyledi. Mastercard, kullanıldıkları bölgelerde yerel kanunlara ve yönetmeliklere uyan, tüketici korumalarına sahip, uyumluluk protokollerine katı bir şekilde uyan ve sadece yatırım için değil, harcama için de uygun bir araç olacak kadar dengeli olan kripto para birimlerini destekleyecek.

Ayrıca firma, Dünya genelinde birkaç büyük merkez bankası ile beraber çalışarak CBDC (Merkez bankası dijital para birimi) olarak adlandırılan yeni dijital para birimlerini yayımlama planlarını da inceliyor.

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