Kripto paralar için ayı sezonu yaklaşıyor

Önde gelen kripto para birimleri iki haftadan uzun bir süredir toparlanma sancıları yaşarken, riskten kaçan yatırımcıların Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi kripto paralardan uzaklaşmaya başladığı ifade ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülkedeki yüksek enflasyon dolayısıyla varlık alımlarını azaltmaya başlaması, son olarak Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kripto para birimlerine karşı yasa koyucuların ortak hareket etmelerini istemesi fiyatlardaki hızlı düşüşte etkili oluyor. Ancak uzun vadeli yatırımcılar kripto paraların amiral gemisi konumundaki coinlere yatırım yapmaya da devam ediyor.

'Hamam böceği gibiler'

Kripto paralarda yaşanan gerilemeyi değerlendiren Gerber Kawasaki'nin kurucu ortağı ve CEO'su Ross Gerber, “Bitcoin ve Ethereum hamamböceği gibidir, ölmeyecekler” değerlendirmesini yaptı. Birçok kripto paranın yıl içinde birkaç kez ‘öldüğünü' dile getiren Gerber, sonrasında her zamankinden daha güçlü şekilde geri dönmeyi başardıklarına da dikkat çekti. Kendini uzun vadeli yatırımcı olarak gören Gerber, faydası olmayan kripto para birimlerine yatırım yapmayı sevmediğini de söyledi. Gerber, aynı zamanda yaklaşan ‘kripto kışı'na da dikkat çekti. Bitcoin'in haftalık grafiğinde, ayı piyasasının başlamasına ilişkin korkular biraz daha azaldı. 48.000-49.000 dolar aralığında dengelenen Bitcoin'in henüz ayı piyasasına girmediği belirtiliyor. Analiste göre, Ethereum fiyatı, desteği veya çöküşü onaylamadan önce 3.800 doları yeniden test edecek. XRP'nin ise 0.83 dolar desteğini koruduğu taktirde yeniden bir dolara doğru hareketleneceği belirtildi. Sert düşüş için ise 0.50 dolar bölgesi destek kabul ediliyor.

Altcoinler ilgi çekiyor



Büyük işlem hacmine sahip kripto paraların yanı sıra altcoinlerde de büyük dalgalanmalar yaşanıyor. Popüler kripto para analisti Joe Parsys, 2022 yılında öne çıkabilecek altcoinler listesi hazırladı. Analist Parsys göre gelecek yıl VeChain (VET), Fantom (FTM), Cardano (ADA), Moonriver (MOVR), Polygon (MATIC) ve VeChain (VET) adından daha çok söz ettirecek. Parsys, kriptoların önümüzdeki aylarda yeniden toparlanacağını da öngörüyor.

Ethereum balinaları Shiba Inu topluyor

Önde gelen kripto paralarda yaşanan büyük düşüş ayın zamanda risk iştahı yüksek yatırımcıların alternatif coinlere yönelmesine neden oldu. Kripto para balinalarının verilerini toplayan web sitesi WhaleStats'a göre, önde gelen büyük yatırımcılar Shiba Inu (SHIB) taplamaya başladı.

Tesla'nın Ceo'su Elon Musk'ın yaptığı açıklamalarla giderek popüler hale gelen SHIB, son yaşanan dönemde ciddi bir gerileme yaşamıştı. Ancak hâlâ ilgi odağı olduğu görülüyor. WhaleStats'ın verilerine göre balinaların şu anda Ethereum dışında cüzdanlarında en çok tuttuğu kripto para yüzde 7.57 oranıyla Shiba Inu oldu. Bu para birimini FTX Token, USDT, GALA, OKB, USDC ve BEST takip ediyor.

Zirveyi kasımda görmüştü

Bitcoin, sert düşüşten sonra toparlanma sürecine girse de 48 bin dolar seviyelerinde bulunuyor. 2021'e 28 bin dolar civarında başlayan Bitcoin, kasım ayında 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.