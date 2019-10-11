Kripto para için geri sayım! Alışverişte yeni bir dönem

Akit Ekonomi

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda yer alan blokchain tabanlı bir dijital para için çalışmalar başladı. Merkez Bankası, bu çerçevede önemli adımlar atıyor. Dünyada ve Türkiye’de kripto paraların ön plana çıktığını gören kurum, Bitcoin de dahil tüm modelleri ele alıyor.

Dev yatırımlar hayata geçirilecek

Alternatif bir ödeme yöntemi olarak görülen, devletlerin ve hükümetlerin de dikkatini çeken dijital paraların ekonomiyi; üretim ile tüketimi yeniden şekillendireceği öngörülüyor. Bu paralarla dev projelerin hayata geçirileceği; mega yatırımların fonlanacağı ihtimali güçleniyor.

Yerli ve yabancı yatırımcılara göre ülkeler hukuki boşlukları giderdiği, güvenliği temin ettiği takdirde kripto paraların kullanım alanları artar. Bitcoin örneği ortada. Türkiye de bu alanda iddialı. İleride belli başlı platformlarda TL yerine dijital para kullanılabilir.

Kripto paraların güvenli olduğunu belirten yatırımcılar, “Bunlar, TL ve doları andırırlar. Ama dijital ve şifrelidirler. Belli bir algoritmaya dayanırlar. Art niyetli girişimlere ya da teşebbüslere karşı korunaklıdırlar” diyor.

Önemli uyarı

Türkiye’de kripto para kullanım oranı yüzde 20 seviyelerinde. Ne var ki şu anda teveccüh gören bu paralarla ilgili bir kanun yok. Hükümeti devreye girip gerekli önlemleri almaya davet eden Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, “Ortada bir kanunun olmaması riskli bir durum. Bu durumun önüne geçmekte, ilave çalışmalarda bulunmakta yarar var” çağrısı yaptı. Kurtuluş, kripto paraların regülasyonlarla kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

5 milyar dolar rakamı yakalanabilir

Kripto para yatırımlarının aylık 5 milyar doları bulabileceğini dile getiren Kurtuluş, “Kanun yapılır, hukuki tedbirler hayata geçirilirse bu alanda büyür ve güçleniriz” görüşünü paylaştı Kurtuluş, devletin dijital para çıkarmasında fayda gören Kurtuluş, “Bu yönde bir irade ortaya konulması ülkemizi ileriye taşıyacaktır” ifadesini kullandı.

AB’den kritik hazırlık

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa’nın Libra gibi kripto paralarla ilgili ortak bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Bu konuda yeni bir düzenleme teklifi hazırlama niyetindeyim” açıklamasında bulundu. Dombrovskis, AB ülkelerinin haksız rekabete karşı ciddi biçimde mücadele etmesi; finansal piyasaları kuvvetlendirmesi; yeşil ve dijital dönüşümü tamamlaması gerektiğine dikkati çekti. Facebook, yılın başında kripto para birimi Libra’yı duyurmuştu. 27 destekçiyle kripto para birimini oluşturma yoluna çıkmıştı.