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Gündem Kripto para bir genci daha hayattan koparttı
Gündem

Kripto para bir genci daha hayattan koparttı

22 yaşındaki A.K. kripto paraya yatırdığı paralarını kaybettikten sonra, boş bir depoda kendini asarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 13:29:00 -
Kripto para bir genci daha hayattan koparttı

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Kolay para kazanma aracı olarak pohpohlanan, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere günümüz din otoritelerinin kesin bir şekilde İslam’a aykırı olduğunu söylediği kripto para, faydadan çok zarar saçmaya devam ediyor.

Son üzücü haber Mersin’den geldi.

Hatay’da kaybolan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan A.K. (22) Mersin’de boş bir depoda ölü bulundu. A.K.’nin kendini iple asarak intihar ettiği belirlendi.

Kazanlı Mahallesi, Sahil Caddesi üzerinde yer alan boş bir depoda bulunan A.K.’nin kripto para yatırımı yaptığı ve para kaybettiği öğrenildi.

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