Kripto hainlerin tuzakları boşa çıkarılacak

Türkiye gündemi, bir organize suç örgütü üzerinden hükümete yönelik yeni bir “FETÖ’vari” kumpas girişimine ilişkin gelişmelerle çalkalanıyor. Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü operasyonu sonrası bazı emniyet görevlilerinin AK Parti’ye yönelik 17-25 Aralık kumpasına benzer bir kumpas girişiminde bulunduğuna yönelik iddialar üzerine örgütün iki numaralı ismi firari Serdar Sertçelik’in ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Erdoğan el koydu

Gizli tanık da yapılan Sertçelik, kendisini Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Mücahit Aslan ve Hasan Doğan’a komplo kurmaya zorladığını iddia ettiği Ankara Emniyeti’nden Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Ş.D. ile yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamıştı, hatta kumpas için Uğur Dündar ile de görüştürülmüş. Kumpasçılar tarafından, aralarında üst düzey siyasi ve gazetecilerin de bulunduğu 280 kişinin de takibe alındığı ortaya çıkarken, MİT ve Bakanlarla görüşen Başkan Erdoğan, karanlık kumpasla mücadeleyi yakından takip ediyor.

Tuzakları yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, ‘oyun kurmaya’ çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz” mesajını verdi. Adalet Bakanı Tunç da, “Yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir” diye konuştu.

Konuya ilişkin akit’e açıklamada bulunan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise, şunları söyledi: “Bunun esas ucu dışarıda. İçeride de maşaları var. Bunlar ‘acaba bir kumpas yapıp AK Parti Hükümeti’ni düşürebilir miyiz’ diye girişimde bulunuyorlar. 17/25 Aralık kumpası, MİT krizi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bunları yaşadık. İnşallah bunların kökü kazınacaktır. Bu dış mihrakların emellerine ulaşmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Yetkili merciler bunlarla mücadeleyi durmadan, duraksamadan devam ettirmektedir.”

FETÖvari kumpas

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Hadi Dündar da şunları kaydetti: “FETÖ’vari bir kumpas ile karşı karşıyayız. 17-25 Aralık’ta yapılmak istenenin aynısı yapılmak isteniyor. Ancak bu sefer profesyonel ve medyayı da kullanarak yapmak istediler. Ancak bu dosyada ev hapsinde olan şahıs yurt dışına kaçmış, kumpasın içerisinde savcılar ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri olabilir. FETÖ ve yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye’de devlet ve milleti karşı karşıya getirmek için çeşitli planlar yaptıklarını biliyoruz, ancak bu olanlara Emniyet, Adliye ve İçişleri Bakanlığı personelinin katılması hayret vericidir. Mevcut siyasi iktidarı, hükümeti değiştirmek için planlı bir komplodur.”

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