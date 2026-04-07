Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda Düzce Valiliği tarafından Düzce Belediyesine iletilen 31 Ocak 2025 tarihli yazı kapsamında faaliyet gösteren 3 alışveriş merkezi imar, ruhsat ve yangın güvenliği açısından denetlenirken eksiklikler için süre verildi. Verilen süre zarfından 2 AVM gerekli şartları yerine getirirken eksiklikleri yerine getirmeyen Krempark AVM için resmi adımlar atılacak.

Düzce Belediyesi son günlerde sıkça gündeme gelen Krempark AVM hakkında kamuoyu duyurusu yaptı. Belediyeden yapılan duyuruda resmi işlemlerin başlayacağı belirtilerek "Düzce Belediyesinden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda Düzce Valiliği tarafından belediyemize iletilen 31 Ocak 2025 tarihli yazı kapsamında; ilimizde faaliyet gösteren AVM'lerin imar, ruhsat ve yangın güvenliği açısından denetlenmesine yönelik süreç 7 Mayıs 2025 tarihinde başlamıştır. Bu kapsamda AVM'ler denetime tabi tutulmuş; yapılan incelemelerde tespit edilen eksiklerin giderilmesi için işletmelere süre tanınmıştır. İki AVM gerekli düzenlemeleri mevzuata uygun şekilde yerine getirirken, Krempark AVM yönetimi kendisine tanınan süreler içinde eksiklerini tamamlamadığından 27 Mayıs 2025 tarihinde mühürlenmiştir.

Yönetiminin talebi üzerine; AVM içinde faaliyet gösteren esnafımızın mağdur olmaması için tadilatların tamamlanması amacıyla; 27 Mayıs'ta 30 gün, 24 Haziran'da 30 gün, 28 Temmuz'da 15 gün ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dayanak gösterilerek 11 Eylül 2025 tarihinde işletmeye 31 Aralık 2025 tarihine kadar ek süre tanınmıştır. 2026 başında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden 31 Mayıs 2026 tarihine kadar ticari faaliyet göstermemek şartıyla tadilat için tekrar ek süre verilmiştir. 2026 itibariyle Krempark AVM'de yapılan denetimlerde; yangın güvenliği önlemlerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı, verilen tadilat süresi içinde gerekli tadilat işlemlerinin tamamlanmadığı, belediyemize herhangi bir tamamlayıcı resmi başvuru ve müracaatın yapılmadığı ve ticari faaliyetini sürdürdüğü tespit edilmiştir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, duyarlı diğer işletmeler gibi Krempark AVM'nin de yangın güvenliği tedbirlerini eksiksiz sağlaması zorunludur. Günlük ziyaretçi sayısının yüksek olduğu AVM, mevcut durumu ile bu yükümlülükleri karşılamadığından ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Düzce Belediyesi olarak; ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlara uyma zorunluluğumuz kapsamında İmar, Ruhsat ve Yangın Mevzuatlarına uygunluğu sağlamak adına yaklaşık bir yıldır devam eden bu süreçte AVM yönetimi tarafından suistimal edilen tutumumuzun sona erdiğini belirtmek isteriz. Krempark AVM yönetiminin kanun ve yönetmelikleri hiçe sayan tutumunun özellikle Düzceli hemşehrilerimizi ve yapı içindeki esnafımızı mağdur edecek noktaya gelmiş olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bugünden itibaren bu denli hassas bir konuda Düzce Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına gereken tüm resmi adımları en kısa zamanda atacağımızı değerli Düzce kamuoyuna saygı ile arz ederiz" denildi.