Kremlin Sözcüsü: Türk ve Rus askerlerinin çatıştığını düşünmek istemiyorum Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Rus ve Türk askerleri arasındaki olası bir çatışmayı düşünmek istemediğini ve Moskova'nın, askeri düzey de dahil olmak üzere, Ankara ile düzenli temas halinde olduğunu söyledi.

Rusya'nın arabuluculuğuyla, Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye hükümeti arasında varılan uzlaşmayla birlikte, Suriye güçleri kuzeye, SDG'nin elindeki bölgelere doğru ilerlemeye başladı. Sözcü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Suriye'deki çatışmaların tüm taraflarına durumu daha da gerginleştirecek ve kırılgan siyasi sürece zarar verecek herhangi bir adımdan kaçınmaları uyarısında bulunduğunu" vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.