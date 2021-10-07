Evde çok hafif ve kısa sürede yapabileceğiniz ve damaklarınızı şenlendirebileceğiniz enfes bir tatlıya hazır mısınız? İşte Nefis Kremalı Revani için malzeme ve listesi:



3 adet yumurta

1 su bardağı irmik

4 yemek kaşığı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Arzuya göre 1 adet portakal veya limon kabuğu rendesi

1 su bardağı + 3 yemek kaşığı un

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3, 5 su bardağı su

7-8 damla limon suyu

Kreması için;

1 litre süt

1 yumurta sarısı

Yarım su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket 200 ml. lik sıvı krema

Hazırlanışı:

Önce şerbeti hazırlıyoruz. Su ve şekeri iyice karıştırıp kaynatıyoruz.

10 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra 7-8 damla limon suyu sıkıp ocağı kapatıyoruz.

Çırpma kabında yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra sıvı yağ, yoğurt ve portakal veya limon kabuğu rendesini ekleyip biraz daha çırpıyoruz.

Kuru malzemeleri de koyup biraz daha çırptıktan sonra yağlanmış fırın kabına döküyoruz ( ben büyük boy kare borcam kullandım).

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.

Fırından çıkan tatlının ilk sıcağı çıkınca çatalla delikler açıp şerbeti döküyoruz.

Tatlı şerbeti çekerken üzerinin kremasını hazırlıyoruz.

Kreması için sıvı krema ve vanilya hariç diğer malzemeleri çırpıcıyla devamlı karıştırarak pişiriyoruz.

Koyulaşıp muhallebi kıvamına gelince bir iki dakika daha pişirip ocağı kapatıyoruz.

Sıvı krema ve vanilyayı koyup mikser veya çırpıcıyla iyice çırpıp, sıcakken şerbeti çeken tatlının üzerine döküyoruz.

Tatlı oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırıp en az 3-4 saat dinlendirip öyle servis ediyoruz.

Üzerini arzu ettiğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şeker olsun.