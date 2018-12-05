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Kremalı karnabahar çorbası

Kremalı karnabahar çorbası nasıl yapılır? İşte kremalı karnabahar çorbası tarifi…

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:59
Kremalı karnabahar çorbası

MALZEMELER

1 adet küçük boy karnabahar
1 çay bardağı krema
3 adet taze soğan
1 tutam beyaz biber

Tuz

YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp bir tencereye koyun ve üzerini 1 parmak geçecek kadar su ekleyin. Taze soğanların beyaz kısımlarını uzun uzun kesip tencereye ekleyin. Tuzunu da ilave edip 25-30 dakika pişirin. Haşlanmış karnabaharı suyuyla birlikte blendere koyun. Krema ve beyaz biberi ekleyip birlikte çekin. Çorbanızın üzerini incecik kıydığınız taze soğanla süsleyerek, arzunuza göre sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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