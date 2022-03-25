Krema soslu karışık kızartma nasıl yapılır? Kremalı kızartma tarifi

Krema soslu karışık kızartma | Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için kızartmayı tavsiye etmese de pek çok kişi bu leziz yemeği sofralarından eksik etmeyi doğru bulmuyor. Yoğurtlu, domatesli soslardan sıkılanlar ise ‘Kremalı kızartma sosu nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kremalı kızartma nasıl yapılır?