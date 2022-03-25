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Kadın - Aile Krema soslu karışık kızartma nasıl yapılır? Kremalı kızartma tarifi
Kadın - Aile

Krema soslu karışık kızartma nasıl yapılır? Kremalı kızartma tarifi

Krema soslu karışık kızartma | Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için kızartmayı tavsiye etmese de pek çok kişi bu leziz yemeği sofralarından eksik etmeyi doğru bulmuyor. Yoğurtlu, domatesli soslardan sıkılanlar ise ‘Kremalı kızartma sosu nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kremalı kızartma nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-03-25 22:19:00 -
Krema soslu karışık kızartma nasıl yapılır? Kremalı kızartma tarifi

Yoğurt ya da domates sosuyla kızartma hazırlamaktan sıkıldıysanız; siz de krema sosu hazırlayabilirsiniz.

Kremalı kızartma tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet patates
  • 2 adet sivri biber
  • 2 adet kapya
  • 1 adet patlıcan
  • 1 adet kabak
  • 1 adet havuç
  • Sıvıyağ

Sos için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 kutu krema
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kuru nane

Krema soslu karışık kızartma nasıl yapılır?

Öncelikle kızartma yapacağınız sebzeleri güzelce yıkayıp doğrayın.

Sebzeleri kızartıp havlu kağıt üzerine alın.

Kızartma işleminin ardından bir tavaya tereyağı alın.

Tereyağının üzerine sarımsakları ilave edip kavurun.

Ardından baharatlar ve kremayı ekleyin.

Krema kıvam alınca sebzeleri ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Afiyet olsun.

Kremalı makarna tarifi | Tam ölçülü kremalı makarna nasıl yapılır?
Kremalı makarna tarifi | Tam ölçülü kremalı makarna nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kremalı makarna tarifi | Tam ölçülü kremalı makarna nasıl yapılır?

 

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