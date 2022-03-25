Krema soslu karışık kızartma nasıl yapılır? Kremalı kızartma tarifi
Krema soslu karışık kızartma | Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için kızartmayı tavsiye etmese de pek çok kişi bu leziz yemeği sofralarından eksik etmeyi doğru bulmuyor. Yoğurtlu, domatesli soslardan sıkılanlar ise ‘Kremalı kızartma sosu nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kremalı kızartma nasıl yapılır?
Yoğurt ya da domates sosuyla kızartma hazırlamaktan sıkıldıysanız; siz de krema sosu hazırlayabilirsiniz.
Kremalı kızartma tarifi
Malzemeler:
- 2 adet patates
- 2 adet sivri biber
- 2 adet kapya
- 1 adet patlıcan
- 1 adet kabak
- 1 adet havuç
- Sıvıyağ
Sos için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 kutu krema
- 2 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- Kuru nane
Krema soslu karışık kızartma nasıl yapılır?
Öncelikle kızartma yapacağınız sebzeleri güzelce yıkayıp doğrayın.
Sebzeleri kızartıp havlu kağıt üzerine alın.
Kızartma işleminin ardından bir tavaya tereyağı alın.
Tereyağının üzerine sarımsakları ilave edip kavurun.
Ardından baharatlar ve kremayı ekleyin.
Krema kıvam alınca sebzeleri ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
Afiyet olsun.