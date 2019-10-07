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Krediye erişim daha da kolaylaştırılmalı! Faizler gerilerse satışlar 700 bini bulur

Otomotiv sektörü, satışların önündeki en büyük engel olan faiz oranlarının daha da aşağı gelmesiyle arzu edilen hedeflere ulaşılacağı görüşünde. Sektörün duayen isimlerinden Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, tüketicilerin krediye daha kolay ve rahat erişmeleri halinde satışların 600-700 bin seviyelerine çıkabileceğini ifade etti.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:05
Krediye erişim daha da kolaylaştırılmalı! Faizler gerilerse satışlar 700 bini bulur

 Buğra Kardan 

2019’u 400-450 bin adet satışla tamamlama ihtimali olan otomotiv sektörü, 2020’den umutlu. Sektör temsilcileri, kredi faizlerinin gerilemesi; ekonomiye duyulan güveninin artmasıyla satışların önemli oranda artacağını dile getiriyor.

Olumlu bir adım atıldı

Kamu bankalarının ön ayak olduğu tüketici kredilerindeki faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, “Kamu bankaları ülkemizde taşıt üreten 9 marka için faiz oranını yüzde 0.49-0.69’a aralığına çekerek olumlu bir hamle yaptı. Bu hamleyi daha sonradan destekleyen markalar da oldu. Bu gelişme kampanyaya katılan tüm markalara yarayacaktır. Toplam satışlar ise yüzde 30- 40 artarak 350 binden 400 - 450 bine çıkacaktır” dedi. Kamu bankalarının yeni kredi paketleri ortaya koyarak önemli bir adım attığını anlatan Kibar, “Bu, çok yerinde bir karardı. Sektör için çok iyi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Önemli tedbirler alındı

İlerisi için de ümitli olduğunu kaydeden Kibar, şunları söyledi: “İnşallah 2020 2019’dan daha iyi geçer. Ama biz temkinli olmakta yarar görüyoruz. Kuşkusuz, şu aşamada faiz oranlarının yönü çok önemli. Oranlar yüzde 10’un altına indiği takdirde ivme başlar. Müşterilerin krediye erişimleri kolay kılınır, ülkemize duyulan güven ve itimat da arttırılırsa satış adetleri 600-700 binlere dayanabilir. Daha evvel 1 milyona varan müşteri talebi şu anda 350-380 binlerde olmamalıydı. Şüphesiz, bu anlamda hükümet tarafından art arda önemli tedbirler alındı. Kamu bankaları da faiz indirim kararıyla otomotiv üreticilerini ve tüketicilerini bir miktar rahatlattı. Umut ediyorum, özel bankalar da bu yönde bir karar alacak.

ÖTV hamlesine övgü

Kibar, ÖTV teşvik değerlerinin yukarı çekilmesinin de otomotiv sektörünün lehine olacağına; devletin gelirlerinin artacağına dikkat çekerek, “Otomotiv sektörünün sıkıntıları atlatması, rahatlaması için geçici değil, kalıcı tedbirler alınmalı” önerisinde bulundu.

Yatırımları iptal etmedik

Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, planladıkları yatırımlarını iptal etmediklerini vurgulayarak, “Yolumuzda kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Ekonomimize ihracatla katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Yeni ürünler ve modeller ortaya koyuyoruz. Dışarıya da satıyoruz. Müşterilerimizden takdir alıyoruz. Malum, Hyundai markası kaliteli ve her bütçeye uygun taşıtlarıyla ön planda” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:05
  1. otomotiv sektörü
  2. Kamu bankaları
  3. tüketici kredilerindeki faiz indirimleri
  4. Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar
  5. Yeni Akit
  6. ÖTV
  7. ÖTV teşviği
  8. Hyundai

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